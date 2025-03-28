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专栏丨从“群聊泄密门”透视霸权的裂痕

2025年03月28日08:39 | 来源：新华网
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新华社北京3月27日电 题：从“群聊泄密门”透视霸权的裂痕

新华社记者叶书宏

美国国家安全高官因误操作，泄露对也门胡塞武装的军事行动机密，这起事件无疑再次将聚光灯对准了美国政府内部运作的混乱与失序。如果说此前美国新政府朝令夕改的种种乱象还只是暗示，那么这次泄密则近乎直白地宣告：一个政策目标与行政能力严重脱节，内部管理粗陋甚至连最基本的安全保密都无法保证的政府，正成为全球不稳定的源头。

美国新政府以“颠覆者”姿态上台，试图通过疾风骤雨式的激情改革兑现竞选诺言。然而，这种激进姿态往往伴随着规划不足、资源错配和对专业性的轻视，导致执行层面的混乱频发。从使用商业通讯软件处理军事机密，到误邀无关人员加入决策群，美国安全团队的“随性操作”似乎已超出了技术性失误的范畴。尽管白宫后来辩称空袭未受影响，但一系列操作本身足以窥见当下美国执政团队的真实水准。

美国国会参议院情报委员会民主党首席议员马克·沃纳就指责涉事高官，“缺乏最基本的信息安全常识”。参议院少数党领袖、民主党人舒默在社交媒体上发文称，此举是“业余行为”，“这种安全漏洞将导致人员丧生、国家安全陷入危机，这些人显然不能胜任这份工作”。德国外交部则干脆在社交平台官方账号上展示有关视频，暗讽美国作战计划群聊泄密行为。

泄密事件不仅是技术性失误，更像是美国政治体系积弊的冰山一角：国家安全管理的制度性松懈、决策机制的随意性与政治化、党争导致的内耗以及行政执行力的缺失，共同构成“治理失灵”的恶性循环。这样的混乱不仅限于安全领域：在经济领域，反复无常的贸易政策损害了国际贸易体系的稳定；在政治领域，两党对立使得政策制定和执行时难以形成共识，甚至相互掣肘；在外交领域，一味奉行“美国优先”政策加剧了同包括其盟友在内的世界各国的分歧，美国的国际形象不断恶化……凡此种种，都在强化世界对美国的不信任感和负面认知。

当党争博弈挤压专业判断，当“推特治国”压倒理性决策，当短期选举利益凌驾于国家长远战略之上，霸权根基的裂痕注定会从最脆弱的环节显现。随着一道道裂痕的不断积聚，美国霸权正在重蹈历史上帝国崩塌的覆辙——因处处以人为敌而人心尽失，在自我失序中走向衰落。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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