新华社北京3月27日电 题：“特朗普衰退”冲击世界经济——美国何以成为全球“风险源”①

新华社记者樊宇

加税、反制、反反制……连日来，美国挥舞的“关税大棒”引发全球市场混乱。特朗普政府宣布并威胁实施令人眼花缭乱的贸易保护主义政策，破坏国际贸易秩序，加剧金融市场波动，导致全球经济遭遇不确定性冲击。《日本经济新闻》中文网站刊文指出，大肆宣扬“贸易逆差恶性论”、不断升级贸易战的美国已成为威胁世界经济安全的主要风险。

美国消费者信心指数连续多月下滑，通胀预期升高，下行风险正在积聚，特朗普政府的贸易政策加剧市场焦虑……一场“人为制造的衰退”正在逼近。美联储主席鲍威尔在近期多次提及“不确定”一词，美联储也提到“经济前景的不确定性增加”，美联储官员对今年美国经济增速的预测中值降至1.7%，而对通胀的预测则在上升。多位经济学家和市场人士发出预警：美国经济可能出现衰退。高盛、摩根大通等机构纷纷调降美国经济今年增速预测，上调美国经济衰退概率。诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·施蒂格利茨指出，关税等政策的反复无常，对美国经济来说是“一剂毒药”。

美国经济陷入衰退或滞胀的风险正在积聚，其外溢效应令全球不安。欧洲中央银行行长拉加德警告，美国贸易政策变化可能拖累欧元区经济增长，推高通胀水平。欧洲央行分析，美国若对从欧洲进口的商品征收25%关税，第一年将使欧元区经济增长率下降约0.3个百分点。近期，日本、英国、瑞士等多个国家央行召开政策会议。美国政策的不确定性加剧了各国央行货币政策的复杂性。MCP资产管理公司日本首席策略师表示，日本经济高度依赖出口，全球不确定性加剧可能会影响日本央行加息的时机。

不确定性也在持续扰动全球金融市场。美国银行发布的调查显示，3月全球股市的资金撤离速度为多年来高位。今年以来，美元对一篮子货币已下跌约4%，美国标准普尔500指数下跌近4%。英国《金融时报》分析认为，由于美国关税政策以及经济前景的不确定性，美国股市和美元齐跌，这令一些机构鼓吹的“美国例外论”遭遇现实阻击。全球投资者在分析关税战和美国政策转变的潜在影响时，正把目光投向别处，寻求新的增长机会。

不少国家的企业正在搁置或推迟决策。比利时世索科集团暂停了在美国生产电动汽车所需零部件的投资计划。丹麦工业联合会对500家丹麦企业进行的调查显示，四分之一企业因美国政策不确定性带来的风险而下调了发展预期。法国法雷奥集团首席执行官佩里亚说，企业将根据关税产生的确切成本来调整产品价格，“因为别无选择”。日本《朝日新闻》发表社论指出，美国政府在发动关税战方面的反复无常令人瞠目，目的只为使“交易”有利于自己。企业和消费者“被耍得团团转”，这只会加剧经济的停滞和混乱。

特朗普政府的系列经济政策正不负责任地摇动着全球经济这棵大树——对其贸易伙伴而言，自贸协定可能被随意撕毁；对于企业而言，可能面临供应链中断和成本上升的闹心局面；对于投资者而言，必须抓紧重新评估全球经济风险；对于全球贸易格局来说，则意味着更加紊乱和碎片化。英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫指出：美国挥舞“关税大棒”，终结了各国与美国之间自由、可预测、受规则约束的贸易关系。

不确定的美国正在成为全球最大的风险源。奉行“美国优先”破坏的是自由贸易规则，扰乱的是美国同样依赖的全球产供链体系，最终必将伤害美国自身。

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