新华社华盛顿3月26日电 美国一家联邦巡回上诉法院26日裁决维持联邦地区法官此前签发的一项临时禁令，该禁令阻止特朗普政府根据一项18世纪的法律驱逐部分委内瑞拉移民。

据当地媒体报道，哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院当天以3名法官2比1的投票结果裁决维持禁令。

美国白宫15日说，特朗普签署行政令，援引美国1798年出台的《外国敌人法》，批准加速驱逐一批委内瑞拉移民。随后，联邦地区法官詹姆斯·博斯伯格签发一项有效期14天的临时禁令，阻止驱逐这批移民。

美国国务卿鲁比奥16日说，250多名“阿拉瓜火车”组织成员已被送往中美洲国家萨尔瓦多。白宫方面辩称，在博斯伯格签发禁令前，遣送上述委内瑞拉帮派成员出境的飞机已出发，因而不算违令。美国司法部提起上诉，意图推翻上述临时禁令。

委内瑞拉内政、司法与和平部部长卡韦略24日表示，美方所谓遣返移民中有“阿拉瓜火车”组织成员的说法，是塑造委内瑞拉移民暴力形象的“歪曲叙事”。

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