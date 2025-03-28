由中能建海外投资有限公司投资建设运营的巴基斯坦苏吉吉纳里水电站。

本报巴基斯坦分社 瓦卡斯·阿赫迈德摄

由中国国家电网巴西电力CPFL公司运营的阿拉卡蒂2号风电场和阿拉卡蒂2号升压站。

本报拉美中心分社 威廉·科埃略·维亚纳摄

阿联酋阿布扎比瑞姆岛跨海桥项目由中国土木工程集团有限公司承建。为保护当地生态，项目团队在相关区域种植近6000棵红树苗。图为工作人员在监测红树苗生长情况。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

由中国电力建设集团有限公司承建的塞尔维亚萨拉奥尔奇光伏项目。

柳比萨夫列维奇·博兹达摄

中国港湾工程有限责任公司承建、中交四航局负责实施的沙特阿拉伯红海旅游项目一景。中方团队通过不断加大环保投入力度，积极推动绿色施工。

费萨尔摄

埃及新行政首都中央商务区项目由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建，中方在施工过程中秉持绿色建造理念。图为该项目的一栋住宅楼，通过在外观设计、材料使用等方面融入节能理念，有效减少建筑能耗。

本报埃及分社 欣德·法蒂·穆罕默德摄

埃及新行政首都中央商务区项目能源中心设置的变频空调水泵，为空调系统循环提供动力，通过变频调节实现节省电能的目的。图为工作人员对水泵进行检查和维护。

本报埃及分社 欣德·法蒂·穆罕默德摄

伊拉克哈法亚天然气处理厂项目由中国石油工程建设有限公司承建，主要功能是收集和处理哈法亚油田3个中心油气处理厂的伴生气和凝析液，有效减少该地区油田伴生气放空燃烧，从而保护环境。图为中方技术人员带领当地员工对现场调节阀进行检测。

本报中东中心分社 伊纳斯·易卜拉欣摄

在匈牙利首都布达佩斯举行的比亚迪某新款新能源汽车发布会上，嘉宾在了解车辆性能。

本报波兰分社 弗尔季·奥蒂洛摄

柬埔寨金港高速公路由中国路桥工程有限责任公司投资、建设和运营。公路全线服务区配备充电桩，沿线种植绿植减少扬尘，并大力推广ETC通行方式，助力绿色出行。图为公路沿线一景。

科伊·切阿莫特摄





绿色——高质量共建“一带一路”的鲜明底色。多年来，中国与共建国家携手推动绿色低碳发展、可持续发展。

巴基斯坦苏吉吉纳里水电站，奔涌河水的力量点亮万家灯火；转动的白色风车叶片，为巴西塞阿拉州送去源源不断的清洁能源；阿联酋阿布扎比瑞姆岛跨海桥项目旁，大片红树林茁壮成长……中国充分发挥在可再生能源、节能环保、清洁生产等领域优势，运用中国技术、提供中国产品、分享中国经验，推动绿色“一带一路”合作蓬勃发展，为当地可持续发展贡献力量。

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)