本报记者 朱玥颖

一段时间以来，日本多地“米荒”继续上演。超市货架上，大米价格像“坐了火箭一样直线上升”。日本政府此前宣布紧急投放储备米以抑制米价的效果并未显现，大米价格仍在攀升。这场“米荒”让日本普通民众生活压力倍增，引发社会担忧。近日，本报记者对日本米价飞涨、其引发的民生问题及背后的农业发展困局进行了调研。

米价飞涨引发民众不满

日本农林水产省3月24日公布的最新数据显示，日本全国超市5公斤装大米3月10日至16日的平均价格是去年同期的两倍以上，达4172日元（1元人民币约合21日元）；相比前一周高出95日元，连续11周上涨。该数字刷新了自2022年3月开始统计以来的最高价格。

记者在住所附近的超市发现，大多数品牌的5公斤装大米今年1月下旬的税后零售价约为3700日元，3月下旬已涨至近5000日元。即便如此，超市里部分品牌的大米依然被抢购一空。一名顾客对记者表示：“‘米荒’问题持续很久了，大米价格不断上涨，感觉以后还得涨。大米是生活必需品，赶紧囤些大米才能安心。”

随着米价上涨，不少日本民众不得不选择其他主食替代大米。网名为“不富裕的生活”的日本网友是3个孩子的母亲，她在社交媒体发文说：“自2024年8月下旬以来，大米短缺现象在全国范围内蔓延，米价飞涨令人绝望。由于大米短缺和价格上涨已经持续快一年了，部分普通家庭陷入危机。我向大家介绍用来替换米饭的5种省钱食材，即乌冬面、面粉、意大利面、土豆、面包。”

记者走访了位于东京新宿区新大久保车站附近的一家餐厅。以前顾客中午在该餐厅享用定食套餐时可免费“添饭”，因米价高涨，该餐厅给每名进门的顾客一张纸条，其上写着：“本店自3月17日起，定食套餐每人限供一碗米饭。”一名顾客对记者表示：“米价飙升使得餐厅经营成本增加，最后转嫁到顾客头上。”

米价上涨还带动其他物价上涨，导致普通家庭纷纷控制食品等支出。日本总务省近日公布的2月日本全国消费者物价指数为109.7，同比上升3.0%；大米类商品价格环比上涨70.9%，涨幅进一步扩大。与此相关的饭团、寿司价格也分别上涨10.9%和4.7%。今年1月日本家庭收支调查结果显示，受食品普遍涨价影响，西蓝花和番茄等蔬菜、橘子和草莓等水果的家庭支出情况相对低迷。

暴露农业体系制度性缺陷

诸多因素共同导致现在日本大米价高且供应不足的状况。日本农业经济学者小川真如分析说，酷暑天气、台风灾害等极端天气频发，部分导致日本大米减产。同时，日本市场上对于大米的需求量相对往年也有所增加。

根深蒂固的水稻“减反政策”，暴露出日本农业体系制度性缺陷。二战后受美国影响，日本人饮食结构逐渐变化，大米需求量下降，导致大米价格下跌，日本农业协同组合（以下简称“农协”）和日本农民的利益受损。随后，农协和农林水产省推出了备受争议的“减反政策”，即通过限制水稻耕种面积以维持大米价格，保护农民收入。相关资料表明，农协在日本全国拥有1026万会员，几乎覆盖所有在册农民，常规业务包括农产品购销、农业经营指导、农资供应、信用保险等，在日本拥有巨大的“政治捆绑”能力。

因“减反政策”存在很多问题，2018年日本废除了该政策。但农协的影响力依然很大。在农协推动下，日本常年对进口大米征收778%的关税，并严格限制进口，以保护本地农民的收益。日本《读卖新闻》评论称，即便“减反政策”已被废除，但政府还会继续预测大米的需求，并根据需求制定各地大米的生产标准，同时继续对不种大米、改种小麦和大豆等其他作物的农民发放补助金。

佳能全球战略研究所研究员山下一仁曾在改制前的日本农林水产省工作，出版了《食品安全保障的研究》一书。他表示：“农民将兼职所得，相当于农业收入4倍的钱，存入农协银行。对农业失去兴趣的农民将农地转作其他用途，或出售农地转作住宅用地，赚得的钱也会存入农协银行。如今农协拥有存款量超过100万亿日元的巨型银行。这样的组织参与政治活动，可以通过高米价和‘减反政策’来实现其目的。”山下一仁认为，从去年夏天开始持续至今的大米供应不足和价格高涨问题，其根本原因是“减反政策”遗毒。如果彻底根除“减反政策”，日本一年能生产约1000万吨大米，远超日本每年的大米消耗量700万吨，还可以富余300万吨用于出口。

据日本《每日新闻》报道，在日本，农户收获的大米通常会被农协或其他公司收购，经批发商、零售商等环节到达消费者手中。事实上，2024年日本大米产量比2023年增加了18万吨，而农协等大型集货商收购的大米却减少了23万吨。一正一负，“消失的大米”合计约41万吨。有日本媒体报道称，这部分“消失的大米”实际上流向了投机者，他们囤积大米并希望在大米价格进一步上涨后获利。日本《琉球新报》发表社论称，日本的食品自给率仅为38%，大米是为数不多的自给率100%的作物。“水稻没有歉收，却出现‘米荒’问题。应该就食品生产和农业相关问题进行国民性讨论。”

储备米投放实际效果待观察

日本政府很早就实施了“大米储备5年制度”，即每年收购20万吨新米，保管5年时间，以应对可能出现的大米歉收危机。据统计，日本政府每年在这一项目上的开销为400亿至500亿日元。截至2024年6月底，日本政府共有91万吨储备米。

去年夏季，东京都、大阪府、福岛县、北海道等地大米供应一度紧张，部分店面大米上架仅几分钟就被抢购一空。在“米荒”初期，大阪府知事吉村洋文曾呼吁农林水产省投放政府储备大米，以缓解“米荒”并平抑高昂米价。但农林水产省以投放储备米恐对大米流通造成影响为由，拒绝这一要求。此举引发日本民众不满，不少人指责政府没有及时采取应对措施。

随着新米上市，日本“米荒”有所缓解，但米价依然居高不下。为缓解压力，今年2月，农林水产大臣江藤拓宣布，将向市场投放最多21万吨库存大米，以稳定米价。这是日本政府首次以保障大米流通为目的而动用储备米。在日本共同社近日的舆论调查中，对于政府投放储备米的举措，81.3%的受访者认为“太慢”或“相对较慢”。

不久前，农协旗下的日本全国农业协同组合联合会从政府委托民间管理的仓库中接收了中标的大米，这批大米是日本政府决定投放的21万吨储备米中的一部分。日本全国农业协同组合联合会决定，交易商不标注“储备米”进行销售。有民众认为，“这意味着，你以为在超市买的是新米，其实可能是陈米。”日本广播协会分析称，储备米看起来较普通米便宜，但加上消费税和运输成本等费用后，实际价格可能会更高，储备米投放市场后会如何影响大米零售价格尚待观察。

《读卖新闻》评论称，当前，日本农民的高龄化和无人接班的问题越来越严重，应该通过农地集约生产和运用智能农业技术来提高农业生产力。日本政府应提高危机意识，抓紧研究具体对策。

（本报东京3月27日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)