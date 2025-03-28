中国坚定不移推进高质量发展和高水平开放，与亚洲各国携手，以团结纾发展之困、以合作求共赢之道，将为推动世界经济增长作出新的“亚洲贡献”

为路灯充电的光伏路面、自动识别投递物的智能垃圾分类箱令人眼前一亮；“零碳Bar”里，机械臂流畅地为咖啡拉花，“碳普惠”三个字若隐若现……博鳌亚洲论坛2025年年会期间，与会各国嘉宾深度体验中国科技创新和绿色发展的新场景、新技术，深刻感受到中国经济发展的蓬勃活力，对中国经济高质量发展前景充满信心。

中国的发展繁荣始终与亚洲的前途命运紧密相连。今年是习近平主席提出构建亚洲命运共同体10周年。在博鳌亚洲论坛2015年年会开幕式上，习近平主席着眼新时期新形势，提出“迈向亚洲命运共同体”，得到亚洲各国积极响应。10年来，亚洲命运共同体建设成绩斐然。中国和东盟建立全面战略伙伴关系，《区域全面经济伙伴关系协定》生效实施，区域经济一体化进程扎实推进。中老铁路、雅万高铁、中巴经济走廊等共建“一带一路”标志性项目，让亚洲国家互联互通网络不断完善。今年论坛年会上，各方围绕“在世界变局中共创亚洲未来”的主题，共话开放合作，释放出维护多边贸易体制、扩大对外开放的积极信号，共同发掘数字经济、绿色经济等可持续发展新动能。

作为亚洲大家庭重要成员，中国积极推动地区合作，与亚洲同进步，与世界共发展，为推动亚洲和世界和平与发展作出贡献。论坛年会期间发布的《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2025年度报告》指出，亚洲仍是全球价值链的核心，中国仍然是全球制造业全球价值链的中心。博鳌亚洲论坛研究院近期进行的“全球及亚洲经济信心调查”显示，多数受访者对2025年中国经济增长前景持乐观或相对乐观态度。不久前，国际货币基金组织上调了对2025年、2026年中国经济增长预期。联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，中国进一步全面深化改革，扩大高水平对外开放，实行更加积极有为的宏观政策，有利于亚洲和整个世界发展，为国际合作开辟新的机遇。

“新质生产力”“人工智能”“高质量发展”等是论坛年会期间的热词。从人形机器人、人工智能大模型等一系列创新成果，到新能源技术、智能制造等领域的不断突破……中国经济高质量发展“新意”盎然、“绿意”澎湃，展现出创新动能迸发的新气象。中国经济发展态势向新向好，这是国际社会的普遍共识——从消费市场回暖看到中国经济的多维活力，从宣布的一系列利好政策看到中国推动经济持续向好发展的信心，从不断优化的营商环境感受到中国拓展开放广度和深度的决心。新加坡贸工部前首席经济学家、南洋理工大学经济学教授陈光炎认为，中国经济的整体前景继续展现出强大的韧性，先进制造业、人工智能、半导体和清洁能源等关键领域得到了有力的政策支持，数字人民币的推出和智能物流的发展也表明中国正在积极为未来的经济趋势作好准备。

开放是中国式现代化的鲜明标识。论坛年会期间举行的多场对话会上，多名跨国企业负责人表示，中国不断扩大高水平对外开放，坚定了他们重视中国市场、看好中国机遇的信心。当前，世界经济碎片化加剧，不稳定不确定性上升，中国坚定不移推进高质量发展和高水平开放，与亚洲各国携手，以团结纾发展之困、以合作求共赢之道，将为推动世界经济增长作出新的“亚洲贡献”。无论外部环境如何变化，中国对外开放的大门只会越开越大，在扩大国际合作中提升开放能力，继续同各国分享中国发展机遇。

“久久不见久久见，久久见过还想见。”海南的这首民歌，唱出了伙伴间常来常往、共赢发展的情谊。面对各种全球性挑战，惟有同心合力、和衷共济。中国将继续为促进区域经济一体化、推进普惠包容的经济全球化发挥积极作用，同各方一道，共同驱动亚洲和世界发展的列车不断驶向更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 15 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)