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中国代表：应尊重和保护巴勒斯坦人民基本人权

2025年03月28日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报柏林3月27日电  （记者徐馨）日内瓦消息：中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭26日在联合国人权理事会第五十八届会议上发言，阐述中方对巴以局势的立场主张。

　　陈旭指出，中方高度关切当前巴以局势，日前针对加沙地带发动的大规模空袭造成数百平民伤亡，中方对此予以谴责，对来之不易的停火局面遭到破坏深感遗憾。当务之急是避免采取任何可能导致局势升级的举动，防止造成更大规模的人权和人道灾难。占领方应切实履行国际法义务，立即全面恢复加沙人道物资准入，尊重和保护巴勒斯坦人民基本人权。

　　陈旭表示，加沙地带是巴勒斯坦领土不可分割的一部分。任何强制改变加沙地位的行径都不会带来和平，只会引发新的动荡。中方坚决反对针对加沙民众的强制迁移。国际社会要为推动加沙全面持久停火、加大人道主义援助作出贡献。中方支持埃及等阿拉伯国家共同发起的加沙恢复和平计划，支持以“巴人治巴”原则尽快开启重建。

　　陈旭强调，巴勒斯坦问题的最终解决必须回到“两国方案”正确轨道。巴以双方真正和平共处，才能保障巴勒斯坦人民和以色列人民平等享有各项人权。中方支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业，愿与国际社会一道努力，以“两国方案”为根本出路，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面公正持久解决作出不懈努力。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月28日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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