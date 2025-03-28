《中国入境旅游发展报告2024—2025》发布——

本报记者 赵 珊

外国游客在重庆市磁器口古镇游览拍照。

孙凯芳摄（人民图片）

外国游客在上海华为旗舰店体验华为新款手机。

王 初摄（人民图片）

中国旅游研究院近日发布《中国入境旅游发展报告2024—2025》（以下简称《报告》）。入境旅游已成为彰显中国高水平对外开放的重要载体。随着入境旅游签证、支付、住宿等便利化政策红利的不断释放，2024年入境游市场恢复增长态势明显。

市场加快复苏

去年以来，“中国入境游”“China Travel”备受关注，成为国际热词。《报告》指出，2024年中国共接待入境游客13190万人次，同比增长61%，恢复到2019年的九成以上，远高于2023年的恢复水平。

入境旅游市场快速复苏离不开包括签证、支付及住宿便利化等在内的一系列促进政策。截至2024年底，中国对38个国家实行单方面免签入境政策，加上与中国已经全面互免签证的25个国家，共63个国家的公民可持普通护照免签来华。免签政策对入境旅游拉动效应明显。

2024年，中国港澳台地区依然是首要的入境旅游市场，游客达10496万人次，同比增长54%，占入境旅游市场八成左右。外国人入境旅游市场复苏步伐加快，游客达2694万人次，同比增长96%。免签政策对新马泰等近程市场的效应明显，他们是恢复最快的外国客源市场。多家旅行商表示，伴随东南亚游客来华旅行更加频繁，他们对来华体验深度有了更高要求，中高端市场有较大潜力。去年11月，中国先后对韩国和日本试行单方面免签，预期今年两国来华旅游市场将加速复苏。更多来自匈牙利、保加利亚、波兰、墨西哥等新兴潜力客源市场的游客选择来华旅游。

《报告》显示，北京、上海、广州和深圳的入境旅游接待规模及恢复水平较高。2024年，这四个城市的入境游客接待量均接近或超过400万人次，其中，深圳和上海入境游客接待量最高，分别接待了671万人次和977万人次（过夜）。北京和上海的外国游客接待量最高，分别为321万人次和497万人次，两地不仅拥有深厚的文化底蕴、现代化的城市风貌、完善的基础设施和旅游接待设施，还具备较强的国际知名度和吸引力，是外国游客入境中国的首选目的地城市。

前景保持乐观

《报告》显示，今年一季度，海外民众对来华航班和住宿的搜索量高于去年同期水平，未来一段时期，来华旅游需求将持续提升。伴随入境旅游签证、支付、住宿等便利化政策红利进一步释放，各目的地持续完善入境游客接待设施、提升服务质量，加上各地积极开展海外营销推广活动，中国入境旅游将在2025年全面走出疫情影响。

入境游客需求多样，推动旅游供给向多元化发展。一些原本专注于出境旅游的旅行商，凭借丰富的行业经验和国际资源，敏锐捕捉到入境旅游市场的潜力，已经或者正在转型进入这一领域。同时，为满足散客市场，一些服务商积极布局一日游、半日游等在地成团产品，为入境游客提供更加灵活便捷的选择。

《报告》指出，AI等技术正在深度融入旅行服务业，入境旅行服务业可能面临深刻变革，或将推动市场分化，重塑现有行业格局。国际上已出现了一些成熟的旅行规划AI工具，中国也出现了专门服务来华入境游客的垂直AI平台。未来，伴随这些工具为更多入境游客所使用，景点、住宿、餐厅、零售等旅游供应商以及面向游客的旅行服务商将更加需要提升曝光量，以增加被AI推荐的机会。此外，AI技术将推动旅行规划、即时讲解和导览等服务逐步转化为标准化产品。

多方共促发展

《报告》建议，未来一段时期，中国应继续提升来华和在华旅行便利度。应进一步优化现有签证便利化政策，及时延长当前单方面免签政策的适用期。面向特定群体实行签证便利化政策。通过数字技术和工具，提升签证申请和通关效率。研究实施电子签证和智能化入境程序，简化签证申请手续，提升签证审批速度，提升入出关效率，减少游客等待时间。

《报告》建议，继续识别并解决外国游客在旅行过程中遇到的堵点和痛点，如英文电子地图、热门景区预约、境外APP登录、语言障碍等，提升在华旅游体验。联合境内外旅行服务商，更新并线上线下广泛分发多语言版本的来华旅行指南。内容应涵盖签证、地理位置、历史文化背景、语言货币、气候条件、安全卫生、通信网络等基础信息，也包括交通方式、旅游资源、住宿餐饮推荐等旅游旅行信息，持续提升来华旅行信息的透明度和传播度。

同时，应建立健全国家营销推广体系，创新旅游推广体制机制，统筹国家和地方对外旅游推广工作，形成协同合力。研究建立全国性的入境旅游管理政府平台。

(责编：牛镛、岳弘彬)