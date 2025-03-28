中餐出海进入新一轮快速发展期

本报记者 王一涵

2024年1月，顾客在海底捞菲律宾首家门店的开业现场排队准备用餐。

受访企业供图

在太平洋岛国瑙鲁，人们在一家中餐馆聚餐。

新华社记者 王 申摄

吴绍华（中）与到店顾客合影留念。

受访者供图

2012年，海底捞在新加坡克拉码头开出第一家海外门店，从此踏上国际化的探索之路。此后，海底捞在美国、韩国、日本和英国等国家和地区不断设店营业。出海12年，122家海外餐厅，遍布四大洲、14个国家和地区。这些数字不仅是海底捞的成绩，也是中国餐饮品牌加速出海的生动注脚。

近年来，中国餐饮企业出海进入了新一轮快速发展期。《中国餐饮出海发展报告2024》显示，目前海外中国餐饮门店已经发展到近70万家，市场规模近3万亿元。中国出海餐饮品类更加多元化，新茶饮、火锅、地方菜、特色小吃等众多品类香飘海外。

门店选址有讲究

上个月，在美国纽约时代广场，一家茶饮店的开业引发关注——中国新茶饮品牌喜茶在此落地一家门店，以独家茶饮产品和别具一格的装潢吸引众多消费者前来体验打卡。

另一家新茶饮品牌也把目光投向纽约。“这里消费者消费能力强，有多元的商业环境和庞大的华人社区。在这里落户，品牌能够迅速融入当地市场。”该奶茶品牌负责人说。

新加坡，同样是中国餐饮品牌出海的重要一站。新加坡城市街头，农耕记、太二酸菜鱼、蜜雪冰城等招牌让不少顾客停下脚步。跟中国地缘相近、华人占比高，使新加坡成为诸多中餐品牌的出海选择。新加坡维众餐饮咨询公司创始人任悦表示，商场是餐饮选址的主要地点，新加坡商场密度高，非常适合餐饮连锁化发展。

行业人士认为，随着中国经济的发展，世界各国对中国文化的了解日益加深，中国美食接受度不断提升，叠加中餐企业的人才结构、知识结构和管理体系的提升，餐饮企业出海迎来重要机遇。

为了寻找更广阔的发展空间，众多连锁品牌和上游供应链企业加快出海步伐，中餐门店如今已遍布全球180余个国家和地区。出海，已成为当下许多中餐企业发展的关键词。据专业人士预测，2026年，海外中式餐饮市场规模有望达4098亿美元，年复合增长率达9.4%。

新加坡的克拉码头、美国纽约时代广场、泰国曼谷暹罗商区、韩国首尔弘大商圈……多个国家的核心商圈、地标建筑迎来越来越多中餐招牌，消费者在家门口就能品尝地道中国味。

好产品打动消费者

海外餐饮市场竞争激烈，怎样在“出海潮”中抢占市场高地，进一步扩大市场份额？

产品本地化，是出海餐饮企业的必修课。不少出海中餐企业敏锐洞察当地消费者的饮食习惯，积极进行本土化创新，用好产品打动消费者。

近年来，沙县小吃在海外“圈粉”，门店已经开到全球60多个国家和地区。55岁的吴绍华是福建沙县人，2022年，他在葡萄牙波尔图开始做沙县小吃。“顾客主要是葡萄牙本地人，大多是回头客。”吴绍华说，许多喜欢吃沙县小吃的葡萄牙人，朋友聚会、与家人过生日，都会选择到他的餐厅度过一段快乐时光。

回头客的增加，离不开吴绍华对菜品的本土化创新。为了迎合当地人的口味，吴绍华对烹饪方式和菜品进行了调整，以“炒、煎、炸”为主，100多款套餐，备受顾客喜爱。

2023年，海底捞首次进驻中东市场。阿联酋迪拜门店在运营方面遇到了当地文化和饮食习惯的挑战。面对中东多元的文化背景，阿联酋门店根据当地人口味进行了菜品改良，如采用符合当地口味的香料调配鸡肉；推出“海娜手绘”服务，每逢节庆为顾客免费提供手绘祝福，同时还在等候区域设置了玫瑰水洗脸仪式等。到门店用餐的阿联酋消费者说：“这些服务迎合了本地礼仪，我们既享受火锅，又感受到了贴心的文化关怀。”

本地化的另一个抓手是员工本地化。海底捞自出海起，就把海外员工本地化定为目标之一。海底捞柬埔寨门店经理刘元庆表示：“我们非常重视人才本地化，目前团队中超过70%的员工均来自当地。我们还开展了中文、英语和当地语言的培训，确保沟通顺畅。”目前，在美国、韩国、越南、新加坡等地，海底捞都成功培养出当地土生土长、会多种语言的门店经理。

“雇用本土员工，能更好地为顾客提供服务，提升顾客就餐体验。”特海国际（海底捞海外业务主体）品牌总监汪万明说。

从产品出海到供应链出海

中餐出海，其供应链也要走出去，这是餐饮品牌在海外市场持续发展的关键。为了整合资源、降低成本，越来越多的中餐品牌重视建立供应链体系。

鲜红欲滴的辣椒大串大串地挂满枝头，在阳光下火红一片，这是湘菜品牌农耕记在湖南桂东的辣椒种植基地。农耕记还在湖南进行鸡、鱼养殖和腊肉制作，食材直供海外。创始人冯国华表示，农耕记始终坚持食材的原汁原味，对品质要求很高，从空气、水、土壤到品种，严格把控食材的每个环节。在冯国华看来，只有建立起供应链体系，才能为品牌走出湖南、走向海外奠定坚实基础。

凭借供应链的优势，农耕记的国际化进程迅速推进。2023年10月，新加坡首家门店正式开业；12月，第二家门店也顺利开张。目前，农耕记正持续拓展海外市场。

中央厨房是供应链中负责集中加工、生产食品的关键环节。海底捞的供应链体系以区域性中央厨房为核心，将本地采购和国际配送结合，从而降低成本和缩短供应周期，确保关键食材的品质和口味一致性。特海国际相关负责人说：“新鲜食材在本地购买，而特色辅料则在中国进行统一采购，通过各国市场的中央厨房进行标准化处理，再配送至门店。”

目前，不少餐饮品牌，如茶百道、蜜雪冰城等都在海外采用中央厨房的模式，通过集中生产和配送，提升供应链管理能力，保证产品的标准化和稳定性。

展现中国文化魅力

中餐出海，不仅将中国美食带到世界各地，更成为传播中国文化的载体。

近年来，中国火锅品牌加速拓展海外市场，让全球消费者通过沸腾的火锅感受中国文化魅力。在英国伦敦海底捞旗舰店，演员身着蜀绣戏袍，表演“喷火”“变脸”绝技。消费者在品尝火锅的同时，也能欣赏到中国川剧表演。每场表演后，总有外国顾客询问“Sichuan Opera”的历史渊源，火锅店化身为“移动的巴蜀文化展馆”。

从纽约消费者追捧的茶香，到深受东南亚消费者欢迎的新式奶茶，中国新茶饮出海既是商业版图扩张，也成为传播东方文化的新表达。中国传统茶文化饱含着对自然的尊崇、对生活的热爱，蕴含着充满诗意的东方美学,中国新茶饮从中汲取灵感，走向世界，成为年轻群体感受东方美学的新载体。

数据显示，全球茶饮市场规模2022年达30亿美元，预计到2032年将增长至54亿美元，年复合增长率达6.3%，新茶饮在全球市场拥有广阔的发展空间。但如何将短期热度转化为长期竞争力，仍需品牌在标准化与本土化、效率与体验之间找到答案。正如一家新式茶饮品牌负责人所说：“希望通过新茶饮将中国文化理念传播到海外。”

沙县小吃是国家级非物质文化遗产，也是沙县人拼搏精神的象征。吴绍华经常向葡萄牙顾客介绍沙县小吃的历史，并教顾客如何使用筷子。用筷子吃饭，让顾客更直观地感受到中国饮食文化，越来越多当地顾客到店用餐时选择使用筷子。

中国美食香飘全球的背后，是高品质的产品、用心的服务。一道道中国美食、一杯杯中式茶饮，不仅停留在舌尖，更成为沟通中外人民心灵的文化纽带。

(责编：牛镛、岳弘彬)