打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际人士关注中国科技创新之路——

在博鳌，见新意论深意

本报记者 林子涵
2025年03月28日05:08 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　2025年全国两会期间，科技创新成为代表委员热议的话题。博鳌亚洲论坛2025年年会期间，中国科技创新之路正在引发越来越多关注与回响。

　　几天的“博鳌议程”中，与会国际人士积极探讨中国科技创新的“路线图”，对中国开放合作、倡导共赢的理念给予高度评价，期待中国塑造亚洲及世界经济发展新动能、新优势。

　　“创新策源地”“经验提供者”“共赢倡导者”，这是与会国际人士对中国创新的三个印象。

　　“中国取得了丰硕的自主创新成果”

　　“我现在几乎每天都在用DeepSeek。”论坛年会期间，美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯接受本报记者采访时说，“DeepSeek‘横空出世’，展现了开源态度、成本效益及性能优势。这对整个世界创新格局来说是一个巨大突破。现在，中国正在成为人工智能及相关技术的‘策源地’。”

　　一段时间以来，中国的科技创新成果涌现。在许多国际人士看来，中国科技创新正在不断开花结果。

　　“中国在人工智能等科技领域走在了世界前列，各项创新成果在全球范围内备受瞩目。”挪威商学院战略学教授、前诺丁汉大学商学院（中国）院长卡尔·费表示，当前，全球科技发展面临很多挑战，对国际科技合作带来干扰和破环。“面对封锁与压力，中国取得了丰硕的自主创新成果。DeepSeek就是一个鲜明例证。”

　　今日的中国，创新浪潮奔涌、发展动能澎湃。全球创新力排名持续攀升，已成为10年来创新力上升最快的经济体之一。

　　博鳌本身的发展，即是创新的生动注脚。东屿岛上，年会新闻中心前铺设的光伏地砖，每年可发电超过1万度；年会期间，900辆新能源车穿梭往返，组成绿电接驳车队；智慧保供电系统大展身手，实时保障电力供应……细微之处，更见创新工夫。

　　国际能源署前署长田中伸男表示，中国在发展新质生产力的过程中，聚焦工业部门和高技术领域，持续推动产业升级与技术创新。特别是在能源领域，中国在光伏及电池技术等前沿科技领域加快探索步伐，已确立全球新能源转型引领者的地位，相关中国企业拥有显著的国际竞争优势。中国以系统化的发展思路推动新能源科技的普及，充分展现了战略前瞻性。

　　福德士河集团金属业务首席执行官狄诺·奥特朗表示，中国对新质生产力的投资聚焦尖端技术，同时推进传统产业现代化升级。通过对绿色能源和前沿技术的持续投入，中国构筑了在亚洲及全球的竞争力与影响力。

　　“中国拥有孕育更多科技创新的基础”

　　中国科技创新成果看似“横空出世”，背后实则是扎实的潜心耕耘。

　　从深化改革，构建支持全面创新体制机制；到持续优化营商环境，强调“耐心资本”，强化企业创新主体地位；再到抓科技创新和产业创新融合，让创新链和产业链无缝对接……厚植沃土，厚积薄发，才能实现从1到100的跨越式发展。

　　年会期间，多位国际人士表示，中国正着力构建创新生态，通过体制机制改革，激发创新主体活力，筑牢创新根基。

　　“一个国家要从中等收入国家走向高收入国家，必须通过技术进步推动产业升级，技术引领经济需要体制机制改革。”香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年表示，“经过大量调研，我们发现，中国的创新态势非常强劲。中国拥有孕育更多科技创新的基础。”

　　“中国的政策正致力于帮助民营企业进入前沿领域、新兴行业。中国在支持初创企业方面表现出色，敢于承担风险，为这些企业提供创新和‘试错’的机会。这本身就是中国创新思想的生动实践，这也是中国独特的力量所在。中国对尝试新事物持非常开放的态度，这种开放性创造了显著的竞争优势。”田中伸男说。

　　“我第一次来到中国是在1981年，从那时起，我便关注着中国的经济发展。我认为，中国的经济发展和创新成就，是建立在卓越的战略规划、对研究和教育高度重视的基础上。众多充满创新精神的中国企业家，推动了深度求索、华为、比亚迪等科技企业的出现。我对中国已取得的成就和正在创造的新发展深感钦佩。”萨克斯说，“中国的经验完全可以为世界其他地区提供参考和借鉴。”

　　“中国拥有共赢的思路和理念，着眼支持更多国家共同发展”

　　面对新一轮科技革命与地缘政治格局变化，亚洲与世界比任何时候都更需要破除零和思维，以发展共同体意识重构合作范式。

　　从光伏组件到量子计算，从新能源汽车到空间站合作，从开源AI到更多前沿领域，中国通过技术开源、标准共建、产能共享的创新实践，正在证明一条与“零和博弈”“脱钩断链”截然不同的发展路径。年会期间，中国的共赢理念也引发了强烈共鸣。

　　“中国科技创新成果蓬勃涌现，同时致力于推动全球南方加强对话与开放合作。”曾任第73届联合国大会主席的玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨说，“中国拥有共赢的思路和理念，着眼支持更多国家共同发展。”

　　“中国不仅可以通过直接的技术转让、技术合作和资金支持，还能通过共建‘一带一路’重点项目，支持更多发展中国家的创新发展。在全球治理赤字日益加重的背景下，世界需要新的思维、新的合作模式和新的方法，而中国在其中可以发挥更大作用。”联合国副秘书长盖·莱德说。

　　一个创新的中国，正以合作共赢凝聚更多信心。

　　今年年初发布的《博鳌亚洲论坛创新报告2024》显示，亚洲已逐渐成为全球研发和创新密集区域，对全球科技创新格局产生深远影响。2023年，科技集群数量排名前十的国家中，亚洲国家占40%。其中，中国共有24个科技集群进入百强名单。

　　“中国已成为亚洲与全球经济的关键参与者，并将在未来长期推动亚洲与全球的增长与创新，塑造世界经济发展新动能、新优势。”狄诺·奥特朗说。

　　罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，当前，中国正逐步深化其在亚洲供应链中的核心地位，通过聚合产业资源，推动亚洲供应链提升生产力和效率。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部