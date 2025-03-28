国际人士关注中国科技创新之路——

本报记者 林子涵

2025年全国两会期间，科技创新成为代表委员热议的话题。博鳌亚洲论坛2025年年会期间，中国科技创新之路正在引发越来越多关注与回响。

几天的“博鳌议程”中，与会国际人士积极探讨中国科技创新的“路线图”，对中国开放合作、倡导共赢的理念给予高度评价，期待中国塑造亚洲及世界经济发展新动能、新优势。

“创新策源地”“经验提供者”“共赢倡导者”，这是与会国际人士对中国创新的三个印象。

“中国取得了丰硕的自主创新成果”

“我现在几乎每天都在用DeepSeek。”论坛年会期间，美国哥伦比亚大学可持续发展中心主任杰弗里·萨克斯接受本报记者采访时说，“DeepSeek‘横空出世’，展现了开源态度、成本效益及性能优势。这对整个世界创新格局来说是一个巨大突破。现在，中国正在成为人工智能及相关技术的‘策源地’。”

一段时间以来，中国的科技创新成果涌现。在许多国际人士看来，中国科技创新正在不断开花结果。

“中国在人工智能等科技领域走在了世界前列，各项创新成果在全球范围内备受瞩目。”挪威商学院战略学教授、前诺丁汉大学商学院（中国）院长卡尔·费表示，当前，全球科技发展面临很多挑战，对国际科技合作带来干扰和破环。“面对封锁与压力，中国取得了丰硕的自主创新成果。DeepSeek就是一个鲜明例证。”

今日的中国，创新浪潮奔涌、发展动能澎湃。全球创新力排名持续攀升，已成为10年来创新力上升最快的经济体之一。

博鳌本身的发展，即是创新的生动注脚。东屿岛上，年会新闻中心前铺设的光伏地砖，每年可发电超过1万度；年会期间，900辆新能源车穿梭往返，组成绿电接驳车队；智慧保供电系统大展身手，实时保障电力供应……细微之处，更见创新工夫。

国际能源署前署长田中伸男表示，中国在发展新质生产力的过程中，聚焦工业部门和高技术领域，持续推动产业升级与技术创新。特别是在能源领域，中国在光伏及电池技术等前沿科技领域加快探索步伐，已确立全球新能源转型引领者的地位，相关中国企业拥有显著的国际竞争优势。中国以系统化的发展思路推动新能源科技的普及，充分展现了战略前瞻性。

福德士河集团金属业务首席执行官狄诺·奥特朗表示，中国对新质生产力的投资聚焦尖端技术，同时推进传统产业现代化升级。通过对绿色能源和前沿技术的持续投入，中国构筑了在亚洲及全球的竞争力与影响力。

“中国拥有孕育更多科技创新的基础”

中国科技创新成果看似“横空出世”，背后实则是扎实的潜心耕耘。

从深化改革，构建支持全面创新体制机制；到持续优化营商环境，强调“耐心资本”，强化企业创新主体地位；再到抓科技创新和产业创新融合，让创新链和产业链无缝对接……厚植沃土，厚积薄发，才能实现从1到100的跨越式发展。

年会期间，多位国际人士表示，中国正着力构建创新生态，通过体制机制改革，激发创新主体活力，筑牢创新根基。

“一个国家要从中等收入国家走向高收入国家，必须通过技术进步推动产业升级，技术引领经济需要体制机制改革。”香港中文大学（深圳）公共政策学院院长、前海国际事务研究院院长郑永年表示，“经过大量调研，我们发现，中国的创新态势非常强劲。中国拥有孕育更多科技创新的基础。”

“中国的政策正致力于帮助民营企业进入前沿领域、新兴行业。中国在支持初创企业方面表现出色，敢于承担风险，为这些企业提供创新和‘试错’的机会。这本身就是中国创新思想的生动实践，这也是中国独特的力量所在。中国对尝试新事物持非常开放的态度，这种开放性创造了显著的竞争优势。”田中伸男说。

“我第一次来到中国是在1981年，从那时起，我便关注着中国的经济发展。我认为，中国的经济发展和创新成就，是建立在卓越的战略规划、对研究和教育高度重视的基础上。众多充满创新精神的中国企业家，推动了深度求索、华为、比亚迪等科技企业的出现。我对中国已取得的成就和正在创造的新发展深感钦佩。”萨克斯说，“中国的经验完全可以为世界其他地区提供参考和借鉴。”

“中国拥有共赢的思路和理念，着眼支持更多国家共同发展”

面对新一轮科技革命与地缘政治格局变化，亚洲与世界比任何时候都更需要破除零和思维，以发展共同体意识重构合作范式。

从光伏组件到量子计算，从新能源汽车到空间站合作，从开源AI到更多前沿领域，中国通过技术开源、标准共建、产能共享的创新实践，正在证明一条与“零和博弈”“脱钩断链”截然不同的发展路径。年会期间，中国的共赢理念也引发了强烈共鸣。

“中国科技创新成果蓬勃涌现，同时致力于推动全球南方加强对话与开放合作。”曾任第73届联合国大会主席的玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨说，“中国拥有共赢的思路和理念，着眼支持更多国家共同发展。”

“中国不仅可以通过直接的技术转让、技术合作和资金支持，还能通过共建‘一带一路’重点项目，支持更多发展中国家的创新发展。在全球治理赤字日益加重的背景下，世界需要新的思维、新的合作模式和新的方法，而中国在其中可以发挥更大作用。”联合国副秘书长盖·莱德说。

一个创新的中国，正以合作共赢凝聚更多信心。

今年年初发布的《博鳌亚洲论坛创新报告2024》显示，亚洲已逐渐成为全球研发和创新密集区域，对全球科技创新格局产生深远影响。2023年，科技集群数量排名前十的国家中，亚洲国家占40%。其中，中国共有24个科技集群进入百强名单。

“中国已成为亚洲与全球经济的关键参与者，并将在未来长期推动亚洲与全球的增长与创新，塑造世界经济发展新动能、新优势。”狄诺·奥特朗说。

罗兰贝格全球管理委员会联席总裁戴璞表示，当前，中国正逐步深化其在亚洲供应链中的核心地位，通过聚合产业资源，推动亚洲供应链提升生产力和效率。

(责编：牛镛、岳弘彬)