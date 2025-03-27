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王毅谈中法外长会谈共识

2025年03月27日21:27 | 来源：新华网
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新华社北京3月27日电（记者冯歆然）3月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在同法国外长巴罗共见记者时介绍了双方达成的共识。

王毅表示，双方都认为，中法关系秉承独立自主的民族精神，追求和平发展的大国责任。面对国际格局的深刻演变，双方作为全面战略伙伴，应当发挥历史自觉，坚持以多边主义反对单边主义，以对话协作反对阵营对抗，以互利共赢反对脱钩断链，让中法关系在新甲子展现新作为。双方都同意，要在两国元首战略引领下，积极推进下阶段交往合作。

一是密切沟通协调。办好战略、经济财金、人文交流三大高级别对话，适时举行议会定期交流机制会议，用好两国外交部间磋商机制，深入沟通、增进理解、凝聚共识。尊重彼此核心利益是中法战略互信的基石，中方赞赏法方重申坚定奉行一个中国政策。

二是扩大开放合作。深化农业、核能、航空航天等传统领域合作，挖掘人工智能、数字经济、智能网联、绿色氢能、生物制造等创新产业合作潜力。中国欢迎近期多家法国企业增加对华投资，鼓励更多有能力、有意愿的中国企业赴法投资兴业，期待法方为其提供公平、公正、可预期营商环境。今年是中欧建交50周年，中欧要坚持做互利共赢的合作伙伴，通过协商妥善解决贸易争端，开辟合作新前景。

三是深化民心相通。延续两国人文交流热潮，落实好习近平主席去年5月访法时提出的“3年1万，欧洲翻番”倡议，重启地方政府合作高层论坛，推进碳中和中心、联合实验室等项目建设，进一步便利人员往来，密切文化、教育、科研等各领域交流，不断拉近两国人民的距离。

四是共迎全球挑战。坚定支持联合国核心地位，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中方支持法方举办《巴黎协定》10周年纪念活动，将派高级别代表团出席今年6月在尼斯举办的联合国海洋大会，欢迎法方积极参加中方倡议举办的多边会议。双方还将加强在维护多边贸易体制、改革国际金融体系等领域的合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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