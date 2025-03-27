新华社北京3月27日电（记者冯歆然）3月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在北京同法国外长巴罗会谈后共见记者答问时阐述了中法建交精神的现实意义。

王毅表示，1964年中法建交在国际关系史上具有里程碑意义。在当时冷战大背景下，中法这一决定充分体现出大国的战略眼光和历史主动。习近平主席将中法建交精神精辟概括为“独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢”。

王毅说，独立自主，意味着要超越意识形态和地缘政治隔阂，要顶得住压力，扛得住霸道，从联合国宪章宗旨和原则出发，在平等和相互尊重基础上自主发展国家间关系。

相互理解，意味着尊重文明多样性与差异性，尊重各国人民从本国国情出发选择的政治制度和发展道路，坚持求同存异、交流互鉴，相互汲取智慧和营养，致力于国际关系的民主化。

高瞻远瞩，意味着从人类共同命运出发，把握世界多极化和经济全球化时代潮流，坚持真正的多边主义，坚定不移推动国际合作和全球治理。

互利共赢，意味着跳出你输我赢的思维定式，摆脱所谓“制度性对手”叙事，坚持开放合作和自由贸易，反对筑墙设垒和脱钩断链，以发展促进和平，以和平保障发展。

当前形势下，中法建交精神不仅对于中法两国，对于中欧和世界也都具有现实借鉴意义。只要中法秉持和弘扬建交精神，中法关系必将展现出蓬勃活力，也必将为世界和平与发展作出新的贡献。

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