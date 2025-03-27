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第43届“2025年泰国旅游节”开幕

2025年03月27日17:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷3月27日电（记者张矜若、实习生朱潇逸）3月26日，第43届“2025年泰国旅游节”开幕式在曼谷诗丽吉王后国家会议中心举行。本届旅游节以“泰国五大必体验”为主题，倡导“碳中和旅游”，3月26日至30日在诗丽吉王后国家会议中心举行，向全球游客展示泰国丰富的旅游资源与可持续发展成果。

第43届“2025年泰国旅游节”启动仪式。朱潇逸摄

第43届“2025年泰国旅游节”启动仪式。实习生朱潇逸摄

泰国旅游与体育部长索拉翁在开幕式上表示，该旅游节体现了泰国打造世界级旅游目的地的愿景，通过提升游客体验促进旅游业增长，创造经济效益，助力泰国成为可持续发展的旅游强国。

泰国旅游与体育部长索拉翁在开幕式上致辞。朱潇逸摄

泰国旅游与体育部长索拉翁在开幕式上致辞。实习生朱潇逸摄

泰国国家旅游局局长塔佩妮补充称，本届旅游节预计将吸引约13万名游客，并在全球范围内产生约4500万次关注。

泰国旅游局局长塔佩妮在开幕式上致辞。朱潇逸摄

泰国旅游局局长塔佩妮在开幕式上致辞。实习生朱潇逸摄

为推动绿色旅游，主办方设立了“零垃圾填埋”计划，在场地内设有14个垃圾分类点，力求将未分类垃圾控制在10%以下。此外，主办方建议游客使用公共交通出行，并可下载“Amazing Thailand”手机应用，获取活动地图、日程安排等便捷服务。

本届旅游节设有九大特色展区，包括五大地方文化村及四大主题展区，集中展示泰国各地的自然风光、文化遗产、美食特产及创意旅游体验。游客可欣赏特色表演,参与互动活动，并品味地道泰国风情。

游客在摊位前购买特色美食。朱潇逸摄

游客在摊位前购买特色美食。实习生朱潇逸摄

会议中心内部展区。朱潇逸摄

会议中心内部展区。实习生朱潇逸摄

(责编：刘叶婷、杨牧)

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