人民网曼谷3月27日电（记者白元琪）3月24日，柬埔寨副首相兼外交与国际合作大臣布拉索昆在柬外交部网站及当地主流媒体发表署名文章，积极评价澜湄合作的成果和意义，并向澜湄国家民众致以祝贺和美好祝福。

布拉索昆表示，“澜湄周”是迈向和平与共同繁荣的重要里程碑。自2016年启动以来，澜湄合作已成为流域六国围绕政治安全、经济和可持续发展、社会人文三大支柱深化合作的重要平台。该合作秉持共商共建共享原则，助力各国应对挑战、抓住发展机遇。

他指出，澜湄合作迈入第十个年头，六国在缩小发展差距、推动互联互通、改善民众生活等方面取得突出成就，并制定了《澜湄合作五年行动计划（2023-2027）》，聚焦改善民生、推动包容性发展，同时应对气候变化、跨境问题等挑战，为区域稳定和可持续发展指明方向。

布拉索昆强调，澜湄合作专项基金在农村发展、水资源、农业、教育、旅游、文化遗产保护、妇女赋权等领域提供了重要支持，大幅提升了流域民众的生活水平。他对此向中国政府和人民表达诚挚感谢。

展望未来，布拉索昆表示，各方应继续坚持相互信任和尊重，深化务实合作，共同应对挑战，推动澜湄国家命运共同体建设。柬埔寨将继续发挥积极和建设性作用，推动澜湄地区实现持久和平、共同繁荣和可持续发展。

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