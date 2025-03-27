人民网开罗3月27日电（记者沈小晓）3月26日下午，埃及艾因夏姆斯大学孔子学院迎来了一场教学设备捐赠仪式。海康威视埃及分公司及埃及川渝商会暨同乡会分别向孔子学院捐赠了一台教学智能一体机和一套互视达设备，以支持中文教学和文化传播工作。

图为捐赠教学设备现场。艾因夏姆斯大学孔子学院供图

捐赠仪式在孔子学院办公室举行，海康威视埃及分公司负责人方祯裕、埃及川渝商会暨同乡会代表、艾因夏姆斯大学大学语言学院院长萨勒娃·拉沙德、艾因夏姆斯大学孔子学院外方院长纳赛尔、中方院长王小海以及孔院中埃教师共同出席了活动。

仪式上，萨勒娃·拉沙德分别向海康威视埃及分公司方总及川渝商会代表颁发了“友谊长存”奖章，以感谢他们对中文教育事业的支持和贡献。随后，工作人员将设备搬入孔院会议室，标志着这批先进的教学工具正式投入使用。

孔子学院外方院长纳赛尔和中方院长王小海分别致辞。他们表示，此次捐赠的设备将极大提升孔院的教学效率和互动体验，为埃及学生提供更优质的中文学习环境，在深化孔院和企业合作的同时，也将进一步促进中埃文化交流。相信在各方共同努力下，艾因夏姆斯大学孔子学院将为更多埃及学子打开中文世界的大门，续写中埃友谊的新篇章。

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