打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企捐赠教学设备 助力埃及中文教育

2025年03月27日16:51 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网开罗3月27日电（记者沈小晓）3月26日下午，埃及艾因夏姆斯大学孔子学院迎来了一场教学设备捐赠仪式。海康威视埃及分公司及埃及川渝商会暨同乡会分别向孔子学院捐赠了一台教学智能一体机和一套互视达设备，以支持中文教学和文化传播工作。

图为捐赠教学设备现场。艾因夏姆斯大学孔子学院供图

图为捐赠教学设备现场。艾因夏姆斯大学孔子学院供图

捐赠仪式在孔子学院办公室举行，海康威视埃及分公司负责人方祯裕、埃及川渝商会暨同乡会代表、艾因夏姆斯大学大学语言学院院长萨勒娃·拉沙德、艾因夏姆斯大学孔子学院外方院长纳赛尔、中方院长王小海以及孔院中埃教师共同出席了活动。

仪式上，萨勒娃·拉沙德分别向海康威视埃及分公司方总及川渝商会代表颁发了“友谊长存”奖章，以感谢他们对中文教育事业的支持和贡献。随后，工作人员将设备搬入孔院会议室，标志着这批先进的教学工具正式投入使用。

孔子学院外方院长纳赛尔和中方院长王小海分别致辞。他们表示，此次捐赠的设备将极大提升孔院的教学效率和互动体验，为埃及学生提供更优质的中文学习环境，在深化孔院和企业合作的同时，也将进一步促进中埃文化交流。相信在各方共同努力下，艾因夏姆斯大学孔子学院将为更多埃及学子打开中文世界的大门，续写中埃友谊的新篇章。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部