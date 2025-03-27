人民网北京3月27日电 （记者苑基荣）为庆祝中印建交75周年，3月26日，由中华全国青年联合会主办，中国传媒大学、中国国际青年交流中心承办的中印青年圆桌会在中国传媒大学举办。本次会议以“青年携手共筑健康发展的中印伙伴关系”为主题，来自印度青年领导人研修班代表、中国传媒大学师生代表、中国青年学者及企业家代表等约70人围绕中印关系、务实合作、文明互鉴等议题展开深入交流。

中华全国青年联合会副秘书长董霞指出，中印作为全球南方重要国家，实现“龙象共舞”不仅符合两国利益，更将为区域与世界繁荣稳定注入动力。她强调，青年是国家的未来，希望两国青年传承友好传统、树立正确认知、架起合作桥梁，并鼓励中印青年互学互鉴、共谋发展。

印度代表团团长、新德里戈恩卡公立学校理事阿努朱·亚达夫表示，中印都是人口大国，肩负塑造21世纪全球领导力的历史使命，应以友谊、对话、合作为世界树立典范。她表示，中印伙伴关系对世界和平、稳定与发展至关重要，期盼中印青年携手创造一个深化合作、增进友谊、共享愿景的未来。

中国传媒大学副校长杨懿表示，两国青年应成为中印关系发展的建设者、友谊传承的奉献者、文化交流的推动者。他勉励两国青年代表以建交75周年为新起点，深化理解与信任，为推动中印友好合作贡献青春力量。

为深化中印青年交流合作，中华全国青年联合会与印度青年领袖联合会于3月24日至31日在北京、天津两地共同举办中印青年领导人研修班。在京期间，中华全国青年联合会副主席夏帕克提会见了研修班一行。研修班成员参访了中国现代国际关系研究院、朝阳区双井街道青年汇及东柏街社区、中国华电科工集团、小米电动汽车工厂等。

未来几天，研修班成员还将赴天津外国语大学、天津港、科大讯飞、天津轨道交通运营集团等开展参访，体验和考察中国传统文化、青年社区文化。

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