打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中印青年圆桌会在京举办

2025年03月27日16:46 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京3月27日电 （记者苑基荣）为庆祝中印建交75周年，3月26日，由中华全国青年联合会主办，中国传媒大学、中国国际青年交流中心承办的中印青年圆桌会在中国传媒大学举办。本次会议以“青年携手共筑健康发展的中印伙伴关系”为主题，来自印度青年领导人研修班代表、中国传媒大学师生代表、中国青年学者及企业家代表等约70人围绕中印关系、务实合作、文明互鉴等议题展开深入交流。

中华全国青年联合会副秘书长董霞指出，中印作为全球南方重要国家，实现“龙象共舞”不仅符合两国利益，更将为区域与世界繁荣稳定注入动力。她强调，青年是国家的未来，希望两国青年传承友好传统、树立正确认知、架起合作桥梁，并鼓励中印青年互学互鉴、共谋发展。

印度代表团团长、新德里戈恩卡公立学校理事阿努朱·亚达夫表示，中印都是人口大国，肩负塑造21世纪全球领导力的历史使命，应以友谊、对话、合作为世界树立典范。她表示，中印伙伴关系对世界和平、稳定与发展至关重要，期盼中印青年携手创造一个深化合作、增进友谊、共享愿景的未来。

中国传媒大学副校长杨懿表示，两国青年应成为中印关系发展的建设者、友谊传承的奉献者、文化交流的推动者。他勉励两国青年代表以建交75周年为新起点，深化理解与信任，为推动中印友好合作贡献青春力量。

为深化中印青年交流合作，中华全国青年联合会与印度青年领袖联合会于3月24日至31日在北京、天津两地共同举办中印青年领导人研修班。在京期间，中华全国青年联合会副主席夏帕克提会见了研修班一行。研修班成员参访了中国现代国际关系研究院、朝阳区双井街道青年汇及东柏街社区、中国华电科工集团、小米电动汽车工厂等。

未来几天，研修班成员还将赴天津外国语大学、天津港、科大讯飞、天津轨道交通运营集团等开展参访，体验和考察中国传统文化、青年社区文化。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部