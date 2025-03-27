人民网曼谷3月27日电（记者简承渊）当地时间27日，第23届曼谷国际书展在泰国曼谷开幕，第九届东南亚中国图书巡回展同期亮相。当天，由中国教育科学出版社出版的《探索吧！科学！》泰文版新书在国际书展发布。

教育科学出版社副总编辑王保会、泰国蜘蛛出版社董事长王道明、厦门外图集团总经理助理熊理国先后致辞，泰国知名儿童阅读专家、作家帕尼察诺克女士现场座谈推介，泰国书商和出版商协会理事长苏维奇、泰国国家软实力战略委员会委员提拉帕特、泰国出版界代表以及泰国读者近100人出席活动。

赠书仪式。人民网记者 简承渊摄

《探索吧！科学！》是教育科学出版社精心打造的一套幼儿科学启蒙绘本，通过生动的故事、精美的图画、有趣的科学知识和好玩的科学游戏，全方位地介绍发生在儿童身边的科学现象。

王保会在致辞中表示，《探索吧！科学！》泰文版的发布，是中泰教育交流的重要一步。希望通过这套书，帮助泰国小读者跨越语言和文化的界限，全面了解中国科学观念、科技文化，激发探索科学的兴趣和热情。

教育科学出版社副总编辑王保会致辞。人民网记者 简承渊摄

该书泰文版由泰国蜘蛛出版社通过东南亚中国图书巡回展平台引进出版。王道明表示，中国童书在泰国很受欢迎，在以往引进的图书都有不错的销量。《探索吧！科学！》内容、画风都很出色，呈现出很强的科学性、教育性和趣味性，相信这套书将成为泰国家庭和学校科学启蒙教育的优秀读物。

发布会现场还举办了赠书活动，中国教育科学出版社向泰国知识园、泰国镜子基金会赠送上百种教科版教育图书，共同携手建设中国教育教材泰国推广发行渠道，为泰国提供优质教材资源服务。

厦门外图集团总经理助理熊理国介绍，除本次新书首发活动外，出访团还将访问当地出版商、书商、华校等东南亚文化教育机构，举办“中国教育书坊”揭幕仪式、版权对接、教育研讨等交流活动，进一步拓展中泰文化产业交流合作新空间。

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