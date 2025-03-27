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博鳌进行时｜新西兰驻华大使：中国经济增长将惠及全球

2025年03月27日16:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网博鳌3月26日电 （王禹蘅、常沙）3月25日，以“在世界变局中共创亚洲未来”为主题的博鳌亚洲论坛2025年年会拉开帷幕。新西兰驻华大使乔文博在会场接受了人民网专访。

新西兰驻华大使乔文博接受人民网专访。人民网 王禹蘅摄

新西兰驻华大使乔文博接受人民网专访。人民网 王禹蘅摄

乔文博表示，中国作为新西兰最大贸易伙伴，其经济发展持续为两国创造共赢机遇。他提及对中国全国两会政策举措的关注，“我们期待这些促进经济增长的举措产生实效，这不仅惠及中国自身，也将使新西兰乃至全球经济获益。”

“我认为当下是亚洲的时代。”乔文博指出，过去一二十年间，从东南亚到北亚、中国、南亚，乃至整个亚洲，都实现了非凡的发展，所有经济体都从中获益。他表示，区域一体化进程通过自由贸易协定不断深化，其中新中两国2008年签署的自贸协定具有特殊意义——这是中国与发达国家达成的首份自贸协定，为双方带来持续发展的红利。

乔文博表示，此次博鳌亚洲论坛不仅搭建了互联互通的对话平台，更为强化国家间经济纽带、提升互联互通水平创造了重要契机。

谈及气候变化问题，乔文博指出，这是需要国际社会共同应对的全球性挑战。“我们乐见中国在气候变化方面展现领导力，期待中国在科技方面取得进步，这将为中国及各国应对气候问题带来益处。”他表示，各国唯有齐心协力，才能有效化解这一人类共同面临的生存挑战。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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