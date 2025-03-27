新华社华盛顿3月26日电（记者熊茂伶）美国国会预算办公室26日警告，如果国会无法及时提高债务上限或暂停债务上限生效，美国联邦政府最早将在8月面临没有足够资金按时支付所有账单的情况，可能发生债务违约。

债务上限是指美国政府根据国会授权为了履行现有法定义务而能够举借的债务总额。国会预算办公室在一份报告中说，2023年6月3日，国会将债务上限暂停生效直至2025年1月1日。2025年1月2日，债务上限恢复，调整为36.1万亿美元，这是前一天未偿还的债务金额。

此后，美国财政部采取“非常规措施”以补充现金余额并维持政府运转。根据财政部最新数据，美国国债已经超过36.2万亿美元。

国会预算办公室表示，如果债务上限保持不变，政府通过既定的“非常规措施”借款能力可能会在2025年8月或9月耗尽。在8月和9月，财政部的借款通常比其他月份更多，主要是这两个月发放较多新的学生贷款。

债务违约出现的时间点可能提前，也可能延后。如果政府借款需求远高于国会预算办公室的预测，美国财政部可能在5月下旬或6月就耗尽资金。

国会预算办公室说，如果债务上限未能提高或暂停生效，财政部将无法发行新债（到期或赎回债券的置换操作除外），这一限制最终将导致部分政府款项支付延迟、国债违约，或两者同时发生。“这些情况可能导致信贷市场动荡、经济活动受阻以及财政部借款利率急剧上升。”

2024年12月，在美国国会两党就三个月短期支出法案进行谈判期间，当时尚未就职的当选总统特朗普要求将联邦政府债务上限暂停生效两年，直至2027年1月30日，但这一方案没能在众议院得到大多数议员支持，最终国会通过的短期支出法案未包含关于债务上限的条款。

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