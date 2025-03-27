人民网迪拜3月27日电 （记者管克江）“共建‘一带一路’倡议为加强共建国家的经贸联系提供重要平台，反映了中国促进各方共同发展的愿望和雄心。”近日，黎巴嫩经济学家伊马德·阿库什在接受人民网记者专访时表示，黎巴嫩地理位置重要，能为共建“一带一路”发挥更大作用，也希望更多中企来黎巴嫩投资，促进当地经济发展。

伊马德·阿库什表示：“中国经济稳步增长和技术快速进步为众多国家赋能，帮助它们既获得发展的动力，也获得发展的智慧。”他指出，当前，中国正在加快高质量发展。中国领导人的治国理政思想以及对经济社会发展的战略部署，“为阿拉伯国家实现可持续发展提供借鉴”。阿拉伯国家尤其需要借鉴在如何保持社会稳定的同时应对经济社会挑战。

他认为，中方提出的共建“一带一路”倡议和三大全球倡议，反映了“中国推动全球合作和发展的远见卓识”。共同推动落实这些倡议，有助于构建更加公正合理的国际秩序，让更多发展中国家从中获益。

中国同黎巴嫩传统友好。近年来，双方经贸往来日益频密。阿库什表示，中国为黎巴嫩经济重建提供了重要支持，从修建铁路港口到发展可再生能源项目，为黎巴嫩经济民生改善发挥了重要作用。近年来，中方还多次向黎提供人道主义援助。阿库什说，他很高兴看到黎巴嫩对华出口正在增长，纺织品和加工食品等在中国市场受到欢迎。比如派奇巧克力成为很多中国游客到中东的首选伴手礼。

阿库什赞赏中方不断推动高水平对外开放，为进口产品提供各项便利。“中国国际进口博览会就是中方的一个创举，为各方加强同中国经贸往来提供了全新平台，”他表示。

（人民网海瑟姆·穆扎恩参与采写）

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