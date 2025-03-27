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特朗普：对进口汽车加征25%关税！汽车股下跌盟友欲反制

2025年03月27日14:04 | 来源：新华社
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新华社北京3月27日电 美国总统特朗普26日在白宫签署文件，对进口美国市场的汽车加征25%的关税，相关措施将于4月2日生效。

此举引发美国汽车制造商股价下跌。美国盟友迅速作出反应：加拿大寻求对来自美方的“直接攻击”进行报复；欧盟指出，美方关税措施“损人害己”。

3月24日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席庆祝希腊独立日活动。新华社记者 胡友松 摄

以“国家安全”为名

特朗普26日下午对媒体说，将对所有非美国制造的汽车加征25%的关税。相关措施将于4月2日生效，4月3日开始执行。

白宫网站当天发布文件称，特朗普援引《1962年贸易扩展法》第232条款，对进口的汽车和某些汽车零部件加征25%的关税，称此举是为了保护“国家安全”。

文件显示，25%的加征关税将适用于进口轿车、运动型多功能车（SUV）等乘用车和轻型卡车，以及发动机、变速箱等关键汽车零部件，并将在必要时扩展对其他零部件的关税。

文件说，在美墨加协议框架下，汽车进口商将有机会认证其美国国产成分，并将建立相应机制以确保25%的加征关税仅适用于非美国产部分的价值。

2024年3月29日，人们在美国纽约国际车展上参观。新华社记者 刘亚南 摄

反噬美汽车产业和市场

按照特朗普的说法，加征关税将促使更多生产转移到美国，为政府创造新的收入，帮助减少国家债务。但经济学家认为，此举将推高汽车价格，伤害已经面临高昂价格的消费者。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员、前财政部官员加里·赫夫鲍尔对新华社记者表示，特朗普最新宣布的关税政策对汽车行业是一次“重大打击”，汽车成本的提高将抑制需求，尤其是因为消费者的财务状况较弱。他预计美国汽车和零部件企业将出现“大规模裁员”。

美国媒体也援引彼得森国际经济研究所经济学家玛丽·洛夫利的话报道，美国新车市场小汽车平均价格已经达到约4.9万美元，特朗普的关税政策将迫使更多人放弃购买新车。“我们已经看见汽车价格涨了不少了，今后选择将会更少……中产和工人的负担将会更重。”

美国通用汽车公司股价在当天下午的交易中下跌大约3%，拥有吉普和克莱斯勒品牌的斯泰兰蒂斯集团股价下跌3.6%。

3月14日，新当选的加拿大执政党自由党党首马克·卡尼14日上午在渥太华宣誓就任加拿大第24任总理。新华社发（米克·格佐夫斯基摄）

加拿大要报复

加拿大总理卡尼说：“这是非常直接的攻击。我们将捍卫我们的工人、捍卫我们的企业、捍卫我们的国家。”

卡尼表示，加拿大政府将研究如何对美方进行反制。26日早些时候，卡尼承诺设立20亿加元（约14亿美元）汽车“战略应对基金”，以保护加拿大汽车业。

卡尼说，这项基金将用于提升加拿大汽车行业的竞争力，保护就业，帮助工人获得专业知识，并建立强大的加拿大供应链。“这将有助于我们免受特朗普总统的贸易威胁，并促进经济增长。”卡尼说。

加拿大汽车零部件制造商协会主席弗拉维奥·沃尔普表示，美方的汽车关税举措给整个行业带来了令人难以忍受的不确定性，不仅仅是在加拿大。持续不断的关税威胁也让美国投资者感到恐慌。

3月12日，在法国斯特拉斯堡，欧盟委员会主席冯德莱恩发表新闻声明。欧盟委员会当天宣布对价值260亿欧元（1欧元约合1.09美元）的美国商品征收反制关税。新华社发（欧盟供图）

欧洲：损人不利己

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩发表声明，表示“深感遗憾”，欧盟将对美方这一决定进行认真评估，并密切关注美国未来几天拟推出的其他相关措施。

冯德莱恩说，汽车产业是促进创新、竞争力和高质量就业的产业，欧美双方的供应链已经深度融合。“正如我此前所言，关税就是税收——对企业不利，对消费者更不利，无论是对美国还是对欧盟。”

英国汽车制造商和贸易商协会首席执行官迈克·霍斯表示，特朗普的决定令人失望。“我们不应该征收额外的关税，而应该探索为英美制造商创造机会的方式。作为互利关系的一部分，使大西洋两岸的消费者受益，同时创造就业、促进增长。”

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒发表声明说，“这是对自由和基于规则的贸易发出的一个极其不利的信号”，“将对企业以及紧密相连的全球汽车供应链造成重大负担，并对消费者、包括北美消费者带来负面影响”。

声明说，这项关税措施也将直接影响美国经济，损害所有相关方的经济增长和繁荣。（记者：熊茂伶、张兆卿、赵修知、李函林）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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