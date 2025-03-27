新华社北京3月27日电

中华人民共和国和法兰西共和国在《巴黎协定》达成十周年之际关于气候变化的联合声明

中华人民共和国和法兰西共和国（以下简称“双方”）：

鉴于应对气候危机的紧迫性及其对生态系统、民间社会和全球经济的影响，

认识到国际合作在落实“里约三公约”、《京都议定书》、《巴黎协定》、“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”和联合国可持续发展目标方面发挥着不可或缺的作用，

重申加强气候变化国际合作的坚定承诺，维护多边主义，坚定支持《巴黎协定》及其温控目标，即把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2℃之内，并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5℃之内，

重申《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》作为国际社会合作应对气候变化的基本法律遵循和主渠道地位，确保在《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》原则，包括公平、共同但有区别的责任和各自能力原则的指导下，考虑不同国情，强化全球气候治理，

强调《巴黎协定》代表了全球绿色低碳转型大方向，推动了几乎全球范围的气候行动，欢迎《巴黎协定》实施以来在应对气候变化方面取得的积极进展，

强调正如首次全球盘点的结果所述，要共同实现《巴黎协定》宗旨、原则及其长期目标，更需要所有缔约方为应对气候变化国际合作注入政治动力，

强调中法两国基于2019年《中法生物多样性保护和气候变化北京倡议》以及2024年5月6日习近平主席与马克龙总统达成的《中法关于就生物多样性与海洋加强合作的联合声明：昆明－蒙特利尔到尼斯》的成果开展对话以应对全球性挑战的重要性，

在尼斯第三届联合国海洋大会前夕以及《巴黎协定》达成十周年之际，双方承诺：

1.参考首次全球盘点的结果，全面完整有效地执行《巴黎协定》。双方将加强在能源、工业、交通和建筑领域能效和去碳化方面的合作，包括持续努力以公正、有序和公平的方式实现能源系统转型，逐步脱离化石燃料，积极推动经济社会绿色低碳转型。

2.在多边框架内为当今时代重大挑战提供合适的应对方案。一些国家从科学共识上倒退、从多边机构退出，这只会让我们进一步坚定决心并加强行动。双方重申，在现有的最佳科学基础上，考虑各国不同国情，采取并加快集体行动。

3.在《联合国气候变化框架公约》第三十次缔约方大会召开前加强协调，支持巴西作为主席国成功举办一届具有决定性意义的大会。就各自即将提交的新一轮富有雄心的国家自主贡献加强沟通协调。双方的国家自主贡献将覆盖全经济范围、包括所有温室气体，并符合《巴黎协定》目标，同时重申国家自主贡献由国家自主决定的性质，并忆及《巴黎协定》第二条、第三条和第四条。

4.支持气候行动。双方强调气候行动能够在投资、融资、竞争力、创新、就业、经济增长等方面为全球经济带来机遇，同时也有利于提高人民生活水平和健康状况，促进体面工作、可持续的粮食体系以及可负担的能源。

5.推动落实《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会通过的关于气候资金新的集体量化目标的决定。

6.保护生物多样性和生态系统。双方认识到气候危机与生物多样性丧失之间的关联，将共同致力于实施“昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架”，保护生态系统。双方重申其在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上的承诺，即到2030年遏止并扭转毁林和土地退化。双方承诺推广基于自然的解决方案。

7.根据《中法关于就生物多样性与海洋加强合作的联合声明：昆明－蒙特利尔到尼斯》，加强全球海洋保护。中方将支持法方以最具雄心的方式成功举办联合国海洋大会（2025年6月9日至13日，法国尼斯）。双方正在努力推动《国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用协定》（“BBNJ”协定）早日生效。

(责编：胡永秋、杨光宇)