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丹麦外交大臣：美修改访问格陵兰岛计划是为避免外交失败

2025年03月27日13:57 | 来源：新华网
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　　新华社格陵兰岛努克3月26日电（记者郭爽　张玉亮）丹麦外交大臣拉尔斯·勒克·拉斯穆森26日接受当地媒体采访时说，美国代表团修改访问格陵兰岛的计划是为避免外交失败。

　　美国副总统万斯25日在社交媒体上说，28日，他将与夫人乌莎·万斯一起访问格陵兰岛，还将去看望驻扎在该岛基地的美军并“视察安全状况”。但据媒体报道，迫于舆论对美国代表团未受邀请却擅自访问格陵兰岛的批评压力，乌莎·万斯取消了去努克和锡西米尤特市参加文化活动的计划，包括观看当地知名的狗拉雪橇比赛等。

　　拉斯穆森说，美国代表团修改行程只是“炒作”，是为避免外交失败而采用的手段，然而核心问题仍未得到解决。他呼吁团结起来应对美方压力。

　　继3月15日在格陵兰岛首府努克举行首场反美示威活动后，乌莎·万斯原定访问的锡西米尤特市也计划举行反美示威活动。

　　格陵兰岛位于北美洲东北部，是世界第一大岛。该岛是丹麦的自治领地，有高度自治权，国防和外交事务由丹麦政府掌管。美国目前在格陵兰岛有一个军事基地。去年美国总统选举后，美国总统特朗普屡次表达夺取格陵兰岛控制权的强烈意愿，还称不会排除通过“军事或经济胁迫”手段夺取该岛控制权的可能性。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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