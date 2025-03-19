新华社北京3月19日电 综合新华社驻外记者报道：以色列方面18日称，恢复袭击巴勒斯坦加沙地带“已与美国充分协调”，并称将加大对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的打击力度。同日，巴勒斯坦常驻阿拉伯国家联盟代表向阿盟秘书处提出召开阿盟理事会常驻代表级别特别会议的请求。

以色列总理内塔尼亚胡18日晚发表电视讲话说，以色列将加大对哈马斯的打击力度，并称同哈马斯的谈判将只会“在武力下进行”。以色列政府发言人戴维·门瑟同日在记者会上通报，以色列恢复在加沙地带的战斗是“与美国充分协调的”，以色列感谢美国总统特朗普及其政府对以色列的支持。

同一天，巴勒斯坦常驻阿拉伯国家联盟（阿盟）代表穆哈纳德·阿克鲁克发表声明说，由于以色列对巴勒斯坦人民再次犯下“侵略、种族灭绝和种族清洗罪行”，切断了加沙地带电力供应，并阻碍向加沙地带运送人道主义、医疗和救济援助物资，巴勒斯坦向阿盟秘书处提出召开阿盟理事会常驻代表级别特别会议的请求。

也门胡塞武装领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞18日晚宣布，由于以色列在加沙地带发动了大规模空袭，该组织将采取“最高级别的升级行动”打击以色列。

土耳其总统埃尔多安18日说，土耳其将加强外交努力，制止屠杀，恢复停火。埃尔多安警告称，以色列将为其行为承担责任。土耳其外交部18日早些时候发表声明强烈谴责以色列空袭加沙地带，称以色列的行为公然违反国际法，对地区稳定构成严重威胁。

同一天，意大利总理梅洛尼在意大利议会发表讲话时说，她对加沙地带战火重燃表示关切，并呼吁立即停火，以确保人道主义援助顺利进行。梅洛尼对冲突升级导致大量平民伤亡表达担忧。

南非国际关系与合作部18日发表声明说，在各方就确保停火延续进行磋商之际，以色列对加沙地带发动致命空袭，导致包括儿童等在内的数百名巴勒斯坦人死亡。空袭集中在人员高度密集的居民区、临时学校和人们用于避难的住宅楼，这公然违反国际法。

加沙地带卫生部门同日发表声明说，以色列军队当天对加沙地带多地的空袭已造成至少412人死亡，另有500多人受伤。以国防军和以国家安全总局（辛贝特）称，包括被视为加沙地带政府领导人的埃萨姆·达利斯在内的多名哈马斯成员在空袭中被炸死。

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