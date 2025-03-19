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专访丨美关税政策令世界面临贸易战风险——访克罗地亚前经济部长尤尔契奇

2025年03月19日11:12 | 来源：新华网
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　　新华社萨格勒布3月19日电　专访｜美关税政策令世界面临贸易战风险——访克罗地亚前经济部长尤尔契奇

　　新华社记者李学军

　　针对美国政府近期的关税政策，克罗地亚经济学家、前经济部长柳博·尤尔契奇日前接受新华社记者专访时表示，美国政府提高关税税率不仅让世界面临贸易战风险，而且也将殃及美国自身。

　　尤尔契奇说，目前受到美国加征关税影响的多方已表示，将对美方举措采取反制措施。因此，美国加征关税的做法正让世界面临贸易战风险，而贸易战不会有赢家。

　　尤尔契奇指出，从经济学角度看，美国加征关税对被征收方和其自身来说都不利：对被征收方而言，高关税将压缩利润空间，让贸易陷入停滞；对美国来说，高关税将推高进口商品价格，关税成本最终会转嫁到美国消费者和企业头上。

　　“可以预见的是，美国加征关税将引发通货膨胀加剧，影响美国消费者的生活水平，因为他们将不得不为大幅上涨的商品价格埋单。”他说。

　　尤尔契奇表示，历史一再证明，关税从来都不是解决贸易逆差的良方。美国在上世纪30年代有过前车之鉴。当时，美国出台被称为“20世纪美国最愚蠢法案”的《斯穆特-霍利关税法》，大幅提高进口关税，结果引发全球贸易混乱，失业人数大幅增长，加剧经济大萧条。

　　他强调：“贸易保护主义只会加剧贸易冲突、拖累全球经济增长，是行不通的。合作共赢才是解决问题之道。”

(责编：崔越、张悦)

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