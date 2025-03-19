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中国代表谴责以色列在加沙再次挑起战火

2025年03月19日10:22 | 来源：新华网
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　　新华社联合国3月18日电　中国常驻联合国代表傅聪18日就以色列对加沙发动大规模空袭表示，中方对来之不易的加沙停火局面被破坏感到遗憾，对以色列在加沙再次挑起战火表示严重关切，并予以强烈谴责。

　　傅聪当天在安理会巴以问题公开会上表示，中方强烈敦促放弃武力至上的迷思。军事手段不是解决巴以问题的出路。15个月的血腥冲突和42天停火的鲜明对比已经清楚说明，滥用武力不是解救人质的正确方式，反而可能给他们带去更多危险。中方敦促以色列放弃使用武力的执念，立即停止对加沙的军事行动，停止对加沙平民的集体惩罚。

　　傅聪说，中方强烈要求实现加沙持久停火。既然达成了停火协议，就应当以善意、严肃的态度全面执行，而不能寻求中途更改和破坏协议。中方呼吁当事方全面连贯落实停火协议，期待停火协议的保障国秉持公正、负责任的态度，推动三阶段协议连贯执行，确保在加沙实现持久停火。

　　傅聪表示，中方强烈反对把人道援助武器化和政治化的行为。已经连续17天没有任何人道物资进入加沙，海水淡化厂也因失去电力供应难以运转，导致水资源短缺危机加剧。把人道援助作为谈判筹码，违反国际法特别是国际人道法，中方予以谴责。中方敦促以色列履行占领方的国际人道法义务，立即全面恢复加沙的人道物资准入。

　　傅聪说，中方强烈呼吁重振“两国方案”政治前景。落实“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路。国际社会应加大努力推进“两国方案”政治进程，并为此提供必要保障。

　　傅聪表示，过去一段时间，我们在中东地区目睹了一个危险的迹象。国际法治和国际秩序遭到违反和削弱，弱肉强食的丛林法则似乎正在大行其道，这令人担忧和关切。安理会作为维护国际和平与安全的首要机构，应当及时制止这种乱象。中方支持安理会为推动加沙持久停火、恢复中东地区和平、实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决采取进一步行动。

(责编：崔越、张悦)

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