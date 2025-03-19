新华社希腊古奥林匹亚3月18日电（记者姬烨 肖亚卓）国际奥委会第144次全会18日于希腊古奥林匹亚庄严启幕。细密的春雨浸润着这座承载近3000年奥运文明的历史圣地，现代奥林匹克运动又一次迎来承前启后的关键节点。

本次全会将于19日至21日在希腊西南部的纳瓦里诺海岸度假村内举行，其中最重要的一项议程是20日的主席选举。国际奥委会副主席小萨马兰奇，国际奥委会执委、运动员委员会前主席柯丝蒂·考文垂，世界田联主席塞巴斯蒂安·科，国际自行车联盟主席大卫·拉帕尔蒂安，国际雪联主席约翰·埃利亚施，国际奥委会执委费萨尔·侯赛因和国际体操联合会主席渡边守成等七名候选人将参选。

这七名候选人同其他国际奥委会委员一起，都来到了古奥林匹亚。希腊新任总统康斯坦丁诺斯·塔苏拉斯也出席了开幕式。

古奥林匹亚是古代奥运会的发源地，国际奥委会选择在位于古奥林匹亚的国际奥林匹克学院召开全会开幕式，彰显着对奥林匹克本源的深切致敬。

国际奥委会主席巴赫在开幕式致辞时表示：“历史长河中总有星辰交辉的罕见时刻。在古奥林匹亚召开全会正是这样的时刻——此刻，奥林匹克的过去、现在与未来在此交汇。”

“奥林匹克运动会及其承载的价值观已跨越千年长河。”巴赫说，“正是这些价值观使奥运会独一无二。作为守护者，我们需要团结一致来践行这些价值观。它们时刻提醒我们：个体属于更宏大的文明传承。因此必须始终坚持价值观引领——以谦恭庄严的姿态将其传递给下一代。”

巴赫同时警示价值观的脆弱性：“当政治与商业利益压倒体育精神，古代奥运会走向消亡，沉寂于历史近两千载。直到131年前，顾拜旦复兴奥运，其思想核心始终是以体育价值观让世界更美好。”

距离开幕式所在地不远处，安葬着“现代奥林匹克之父”顾拜旦的心脏。巴赫引用顾拜旦的名言“奥运会是对历史的朝圣与对未来的信念”，说：“我们致敬顾拜旦，既怀谦卑之心，亦抱坚定信念。本届全会正是一次溯源远古的朝圣、致敬现代奥运创始人的仪式，更是通过选举新主席展现未来信心的宣言。”

除了选举新一任主席，本次全会还将系统回顾总结巴赫执掌奥林匹克运动的12年任期内，国际奥委会通过奥林匹克议程的系列改革所取得的亮点和成就；审议执委会有关将拳击纳入2028年洛杉矶奥运会正式比赛项目的提议；听取2024年巴黎奥运会、2024年江原道冬青奥会以及未来几届奥运会和冬奥会的报告。

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