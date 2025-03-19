新华社里加3月18日电（记者陈玉芬）拉脱维亚、爱沙尼亚、立陶宛和波兰四国18日表示，他们打算退出禁止使用杀伤性地雷的《渥太华公约》。

上述波罗的海三国和波兰的国防部长当天发表联合声明，称四国防长“一致建议退出《渥太华公约》。通过这一决定，我们发出了明确信息：我们的国家已经准备好并能够采取一切必要措施来保护我们的领土和自由”。

声明说，在当前安全环境下，退出公约对本国武装部队灵活自由使用新武器系统和解决方案，以加强北约东翼的防御至关重要。

波兰国防部表示，这是四国国防部向其各自政府提出的联合建议，而非最终决定。有关退出公约的议案尚待各国议会批准。

拉脱维亚总理希莉娜18日在内阁会议后的新闻发布会上说，政府当天已决定启动拉脱维亚退出《渥太华公约》的程序。波兰总理图斯克本月早些时候向议会表示，他支持波兰退出《渥太华公约》。

《渥太华公约》于1999年生效。该公约规定禁止使用、储存、生产和转移杀伤性地雷。

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