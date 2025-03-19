中国—奥地利经贸论坛暨第三届链博会推介会近日在奥地利首都维也纳举行。

中奥两国贸易投资促进机构、商协会和企业代表200余人参加活动。中展集团现场推介第三届链博会，并与奥地利相关机构和企业签署合作协议。

中国贸促会会长任鸿斌积极评价中奥各领域合作取得的新进展，表示中方愿与奥方合作伙伴携手，推动双方工商界挖掘资源禀赋与产业结构互补优势，支持两国企业培育合作新增长点，欢迎奥地利企业和机构参加第三届链博会。

奥方代表表示，此次活动是奥地利新政府成立后奥中首次大型经贸活动，对双边关系发展意义深远。中国是奥地利值得信赖的合作伙伴，链博会是深化产业链供应链国际合作的高水平展会，期待双方在各领域扩大合作，共同应对全球性挑战，共同维护国际贸易秩序。

第三届链博会将于7月16日至20日在北京举办，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链等展区。目前已有超过200家企业签约参展。

（据新华社电 记者孟凡宇、于涛）

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