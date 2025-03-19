人民网曼谷3月18日电（记者简承渊）当地时间15日，拥有113年历史的泰国福建会馆第七十届理事会就职典礼暨泰国福建社团联谊总会成立两周年庆典在曼谷举行。

就职典礼现场。人民网记者 简承渊摄

中国驻泰国大使馆公参潘瑾，中国侨联兼职副主席、福建省侨联副主席齐志，泰国前总理、前国会主席川·立派，泰国前副总理吉滴叻·纳拉廊，泰国中华总商会主席林楚钦，泰国潮州会馆主席徐惠深，泰国中国和平统一促进会会长王志民，泰华进出口商会理事长林俊然，以及来自世界多个国家和地区的八百余位嘉宾出席典礼。

川·立派在典礼上发表了以“泰中建交五十周年”为主题的演讲。他回顾了泰中两国数百年来的民间友好往来和半个世纪以来在各领域的密切合作，高度评价了旅泰华侨华人对两国关系发展的贡献。他表示，中泰友谊源远流长，未来两国将进一步深化合作，共同书写更加辉煌的篇章。

潘瑾在致辞中表示，福建同胞在泰勤恳耕耘，精诚团结，取得辉煌成就，在泰福建先贤创立了福建会馆，一百多年来，团结乡亲，反馈当地，为大家更好地融入当地社会作出了卓越贡献，为中国与泰国的友好关系作出了重要贡献。福建乡亲始终秉持着团结互助的优良精神，两年前成立了福建社团联谊总会，树立了新老侨团携手共进，融合发展的典范。

泰国福建会馆第七十届理事长苏承智在致辞中表示，1912年创立的泰国福建会馆，已成为泰国侨社的中坚力量。福建会馆见证了闽籍华侨华人在泰国的奋斗和发展。旅泰闽籍华侨，深深感受到祖国的强大与中泰友谊带给我们的机遇和福祉。他说，第七十届理事会将继续秉承服务社会、团结乡亲的宗旨，推动更多有意义的活动，在弘扬传统文化、深化泰中友谊、促进两国民间交流等方面作出新的贡献。

典礼上，川·立派向蝉联理事长的苏承智授印信。苏承智现场捐赠500万泰铢，用于家乡晋江梧山小学教学大楼的修缮基金。

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