新华社旧金山3月17日电（记者吴晓凌）第五届“美国人眼中的中国—美国青少年用镜头和画笔讲述湖北故事”作品联展开幕式16日在美国加利福尼亚州旧金山湾区的丘珀蒂诺市图书馆举行，共有来自17名美国青少年的约50幅摄影和绘画作品参展。

2024年6月10日至20日，美国美中文化传播协会组织美国青少年前往中国湖北省武汉市和咸宁市参观访问，开展“美国青少年用镜头、画笔讲述中国湖北故事”文化活动。此次作品联展分享了美国青少年在华期间的所见所闻所感。

美中文化传播协会会长宋敏在作品联展开幕式上表示，中美友好根基在民众，希望在青年。文化互鉴是跨越大洋的桥梁，文化交流能让民心更加相通。两国青少年之间的文化交流能潜移默化地产生巨大的改变力量，有助于两国民众加深了解和友谊。

中国驻旧金山总领馆文化参赞王文辉在致辞时表示，希望更多美国年轻人访问中国，成为促进中美文化交流的青年大使。

此次访华活动的学生团队负责人布赖恩·陈说，这次美中青少年文化交流活动让每位同学收获颇丰。此行拓宽了他们的视野，增强了他们在美中文化之间架起桥梁的愿望。

托德·赛克斯观展后说：“当我被这些美丽的作品所包围，我感到充满希望。人与人之间的联系是如此强大。我不仅被他们与中国人民的联系所震撼，还感受到文化交流本身的深层含义。”

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