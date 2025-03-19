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德国联邦议院通过巨额财政草案 允许放宽国防等债务限制

2025年03月19日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社柏林3月18日电（记者车云龙 邰思聪）德国联邦议院18日通过一项涉及数千亿欧元的财政方案草案，批准修订德国《基本法》，以扩大债务用于基础设施建设、国防开支和气候保护等关键领域。

　　联邦议院当天发布公告说，根据草案，德国《基本法》中“债务刹车”条款将进行调整，以放宽政府债务上限，为国防等大规模支出提供资金支持。未来，当国防开支以及部分安全政策支出超过一定数额时，将不再计入《基本法》规定的债务限制。

　　草案提出，通过债务融资设立总额5000亿欧元的特别基金，用于交通、电网等基础设施建设。该基金将被认定为额外债务，不计入现行债务上限。其中，1000亿欧元将注入现有的气候与转型基金，以支持能源转型和气候保护；另有1000亿欧元将提供给各联邦州用于投资。根据草案，该特别基金使用期限为12年，相较原草案提出的10年有所延长。

　　这项财政方案由德国联盟党与社会民主党在联合组阁谈判中提出。在当天联邦议院表决中，草案以513票赞成、207票反对、0票弃权的表决结果获得三分之二多数票支持。草案随后将提交联邦参议院，并需获得三分之二多数票支持方可最终通过。多家德国主流媒体认为，后续表决通过的可能性较大。

　　“债务刹车”是德国政府为防范债务过快增长而制定的一项财政规定，于2009年写入《基本法》。该规定要求联邦政府每年结构性新增债务不得超过国内生产总值的0.35%。

(责编：崔越、张悦)

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