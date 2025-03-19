新华社莫斯科3月18日电（记者黄河）俄罗斯总统网站18日发表声明说，俄总统普京与美国总统特朗普当天通电话。就特朗普提出的30天停火倡议，俄方提出一系列重要主张，包括确保对俄乌双方整个接触线上的停火进行有效管控、停止乌境内强制动员和重新武装乌军部队。

声明说，两国元首在通话中就乌克兰局势“详细、坦诚地”交换了意愿。普京重申俄方对和平解决冲突的基本承诺，并表示俄方愿与美方共同努力探讨实现全面、可持续和长期解决方案的途径，同时要考虑到消除乌克兰危机根源和俄在安全领域的合法利益。

普京强调，彻底停止向乌克兰提供外国军事援助和情报信息是防止冲突升级、通过政治和外交手段解决冲突的关键。普京还表示，俄方愿出于人道主义考虑，依照俄方法律保障库尔斯克州境内投降乌军人员的生命和应有待遇。

声明表示，双方将继续努力通过双边方式解决乌克兰危机，并正就此组建专家组。

声明还说，两国元首在通话中表达了推动双边关系正常化的共同意愿，并围绕推动经济和能源领域互利合作有关想法进行了讨论。双方就中东和红海地区形势等其他国际问题进行了沟通。双方表示，将共同努力维护危机地区局势稳定，在核不扩散和全球安全问题上建立合作。这些举措也有助于改善俄美关系整体氛围。

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