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马里和布基纳法索宣布退出法语国家组织

2025年03月19日08:38 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔3月18日电（记者司源）巴马科消息：马里外交和国际合作部18日发布公报说，马里决定退出法语国家与地区国际组织。同日，布基纳法索媒体报道说布基纳法索已于今年2月28日退出法语国家组织。

　　此前，根据3月17日尼日尔外交部照会，尼日尔政府决定退出法语国家组织。自此，来自萨赫勒国家邦联的3个国家都已宣布退出法语国家组织。

　　马里外交和国际合作部在公报中批评法语国家组织自2020年8月18日马里政变以来，对马里采取“选择性制裁”，“无视”马里“主权”。公报说，马里无法继续留在一个“其所作所为与马里公共治理所遵循的宪法原则不相符的组织中”。

　　另据布基纳法索通讯社18日报道，布基纳法索官方认为，法语国家组织已偏离其促进文化和技术合作的目标，成为政治操纵的工具。布基纳法索批评法语国家组织暂停萨赫勒国家邦联成员国在该组织的会员资格。

　　1970年3月，包括布基纳法索、尼日尔、马里在内的21个法语国家在尼日尔首都尼亚美召开的会议上签署了成立文化技术合作局宪章，标志法语国家组织的成立。

(责编：崔越、张悦)

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