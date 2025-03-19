新华社耶路撒冷3月18日电（记者陈君清 冯国芮）以色列总理内塔尼亚胡18日晚发表电视讲话说，以色列将加大对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的打击力度，并称同哈马斯的谈判将只会“在武力下进行”。

内塔尼亚胡表示，以色列将继续战斗，直至实现所有目标，即释放所有被扣押以方人员、消灭哈马斯和确保加沙地带不再对以色列构成威胁。

内塔尼亚胡表示，在数周以来敦促哈马斯释放被扣押人员的努力失败后，以色列恢复了对加沙地带的军事行动。军事压力是进一步释放被扣押人员的必要条件。他还指责哈马斯拒绝美国和以色列提出的延长第一阶段停火的提议。

以军18日对加沙地带哈马斯目标发动空袭。以色列国防军和以国家安全总局（辛贝特）当天发表联合声明说，以军当天对加沙地带数十个目标实施打击，包括被视为加沙地带政府领导人的埃萨姆·达利斯在内的多名哈马斯成员被炸死。此外，以军在空袭中“很大可能”炸死了哈马斯加沙地带政府内政部门高级官员巴赫贾特·阿布·苏丹等人。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门18日发表声明说，以军当天对加沙地带多地的空袭已造成至少412人死亡，另有500多人受伤。

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