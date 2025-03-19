人民网曼谷3月18日电（记者简承渊）加德满都消息：当地时间18日，由四川航空执飞的成都天府至尼泊尔博克拉定期旅游包机国际航班正式开通，128名来自中国的乘客乘机抵达。在欢迎仪式后，博克拉市长阿查里亚等126名尼泊尔乘客搭载返程航班前往成都。

首航合影留念。中国驻尼泊尔大使馆供图

中国驻尼泊尔大使陈松出席欢迎仪式并表示，为落实两国领导人达成的重要共识，中国驻尼泊尔使馆在中国外交部，民航局，四川省人民政府、外事办公室、文旅厅，四川航空以及尼泊尔文化、旅游和民航部，尼泊尔民航局，尼泊尔旅游委，博克拉市政府的大力支持下，积极推动开通成都往返博克拉的定期商业航班，献礼中尼建交70周年，助力两国人文交流和尼泊尔旅游业发展。希望中尼各方继续积极支持中国城市至博克拉的定期直航，欢迎更多中国游客搭乘这条航线访问美丽的尼泊尔。

阿查里亚表示，博克拉人民数十年来在博克拉搭乘定期国际航班的梦想终于成真，热烈欢迎128名中国游客来到“雪山之城”博克拉，感谢中国各部委、四川省人民政府、中国驻尼泊尔使馆、四川航空以及尼泊尔相关部门为开通中国城市至博克拉定期国际直航所付出的巨大努力。今年是尼中建交70周年、“2025尼泊尔旅游年”也是“博克拉旅游年”，欢迎更多中国城市开通至博克拉的商业航班，也欢迎更多中国游客搭乘国际商业航班来到博克拉，领略雄伟的鱼尾峰和美丽的费瓦湖。

博克拉国际机场是中尼构建跨喜马拉雅立体互联互通网络的重要一环，也是尼“国家荣誉工程”，2023年1月1日至今已平稳运行26个月，2023年和2024年旅客吞吐量均超过设计吞吐量。自2023年起，中方已组织4架次国内城市至博克拉直航包机，有力推动博克拉旅游业发展。

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