新华社北京3月19日电 俄罗斯总统普京同美国总统特朗普18日通电话，对特朗普提出的俄乌在30天内同时放弃袭击对方能源基础设施的提议表示支持，同时提出俄方一系列重要主张。乌克兰总统泽连斯基迅速作出回应，法国总统马克龙等欧洲领导人也第一时间表态。

这张克里姆林宫网站3月12日发布的照片显示，俄罗斯总统普京在库尔斯克地区一个指挥中心出席会议。新华社发（克里姆林宫网站供图）

双方共识

俄罗斯总统网站发表声明说，普京对特朗普提出的俄乌在30天内同时放弃袭击对方能源基础设施的提议作出“积极回应”，并立即向俄军下达了相应命令。

普京还表示，俄罗斯和乌克兰将于19日以“175对175”交换被俘人员。出于善意，正在俄罗斯医疗机构接受治疗的23名乌克兰重伤军人也将被移交。

美国白宫18日说，特朗普与普京同意俄乌冲突需要以实现长久和平结束，停止冲突将从能源和基础设施停火开始。

这是3月18日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫外景。新华社记者白雪骐摄

俄方要求

俄方在声明中说，就特朗普提出的30天停火倡议，俄方提出一系列重要主张，包括确保对俄乌双方整个接触线上的停火进行有效管控、停止乌境内强制动员和重新武装乌军部队。

声明说，普京在通话中重申俄方对和平解决冲突的基本承诺，并表示俄方愿与美方共同努力探讨实现全面、可持续和长期解决方案的途径，同时要考虑到消除乌克兰危机根源和俄在安全领域的合法利益。

普京强调，彻底停止向乌克兰提供外国军事援助和情报信息是防止冲突升级、通过政治和外交手段解决冲突的关键。普京还表示，俄方愿出于人道主义考虑，依照俄方法律保障库尔斯克州境内投降乌军人员的生命和应有待遇。

声明表示，双方将继续努力通过双边方式解决乌克兰危机，并正就此组建专家组。

将启谈判

俄方声明说，普京对特朗普提出的有关黑海航运安全倡议作出建设性回应。双方同意就此开始谈判，以明确倡议具体细节。

白宫说，双方将就实施黑海海上停火、全面停火和永久和平进行技术谈判。相关技术谈判将立即在中东地区展开。

美国总统特朗普2月28日与到访白宫的乌克兰总统泽连斯基在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。新华社记者胡友松摄

白宫称这场冲突“本不该发生，早就应该通过真诚、善意的和平努力结束”。

特朗普随后在社交媒体发文说，与普京的通话“富有成效”，两人讨论了和平协议的“许多要素”。他还说，普京和乌克兰总统泽连斯基都希望结束冲突，和平进程已全面开启。

冰球外交？

俄方声明说，两国元首在通话中表达了推动双边关系正常化的共同意愿，并围绕推动经济和能源领域互利合作有关想法进行了讨论。双方就中东和红海地区形势等其他国际问题进行了沟通。双方表示，将共同努力维护危机地区局势稳定，在核不扩散和全球安全问题上建立合作。这些举措也有助于改善俄美关系整体氛围。

此外，声明说，特朗普支持普京有关在美国和俄罗斯组织两国冰球运动员比赛的想法。

白宫表示，美俄领导人在通话中强调了改善双边关系的必要性，认为美俄双边关系改善将带来巨大好处，包括实现和平后的大量经济交易和地缘政治稳定。双方还谈及在中东地区进行合作防止未来冲突以及制止战略武器扩散等议题。

泽连斯基回应

乌克兰总统泽连斯基18日在普京同特朗普通电话后在社交媒体发文表示，乌方已准备好采取必要停火措施，现在俄方必须展示其停火意愿。

另据乌克兰媒体报道，泽连斯基当天以视频方式回答媒体提问时表示，即使只是“部分”停火也是“积极成果”，它将使乌克兰距今年结束战争的目标更进一步。与此同时，乌方对俄方停火的诚意感到怀疑。他强调，“没有乌克兰的谈判不会有结果”。

马克龙表态

据法国媒体报道，正在德国访问的法国总统马克龙18日对媒体表示，俄乌停火应该是“可核查”和“可评估的”。

报道说，马克龙在和德国总理朔尔茨会面后对媒体表示，有关结束俄乌冲突的“最新讨论”迈出了第一步，并朝着正确的方向发展。法国将继续支持乌克兰，并希望“实现完全被遵守和可评估的停火”，实现稳固持久的和平。他还强调，没有乌克兰人参与的谈判是不可想象的。

法国媒体指出，马克龙是针对美俄总统当天通电话讨论结束俄乌冲突发表上述讲话的。

俄乌继续相互打击

俄罗斯国防部18日晚发布消息说，乌克兰军队当天对俄别尔哥罗德州发动袭击。

俄方说，乌军当天对别尔哥罗德州发动了5次袭击。俄军击退了乌军进攻，并致使乌军损失60人、1辆坦克和7辆装甲车。此外，俄军还对相邻的乌克兰苏梅州境内乌军和装备进行了40多次打击，动用了约40枚航空炸弹。

这张俄罗斯国防部3月13日发布的视频截图显示，俄军士兵进入库尔斯克州的一个定居点。新华社发（俄罗斯国防部供图）

俄国防部表示，乌军此举是为了“给当天举行的俄美领导人通话制造负面影响”，也“损害了美国总统特朗普提出的和平倡议的影响力”。（完）（记者：黄河、高山、唐霁、李东旭）

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