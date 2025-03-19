打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅同法国总统外事顾问博纳通电话

2025年03月19日05:55 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京3月18日电  3月18日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

　　王毅请博纳转达习近平主席对马克龙总统的问候。王毅表示，中方愿同法方密切高层交往，加强战略协作，共同维护真正的多边主义，维护联合国地位，维护国际贸易秩序，维护全球产业链供应链稳定，反对单极霸凌，反对将一国私利置于各国共同利益之上，不能允许世界重回丛林法则。当前形势下，中欧通过磋商解决具体经贸摩擦具有重要和积极意义，希望法方同中方共同努力，释放团结、合作的正面信号，推动中法关系、中欧关系健康稳定发展。

　　博纳请王毅转达马克龙总统对习近平主席的亲切问候，表示法方高度重视和珍惜法中友好和互信，特别是在当前复杂国际形势下，法方期待同中方保持高层交往，密切战略沟通，共同抵制阵营对抗。法方反对打贸易战、关税战，愿同中方通过磋商妥善解决经贸摩擦问题，推动法中、欧中经贸关系平衡可持续发展，维护以世贸规则为基础的国际经贸体系。

　　双方就乌克兰问题深入交换意见。博纳介绍了法方立场，表示愿同中方加强协作，期待中方为达成一个公正、稳固、可持续的和平协议发挥重要作用。

　　王毅表示，中方乐见一切通往停火的努力，这一进程应当尊重当事方意愿，不应由第三方强加，也不能只服务于某一个国家的利益。中方支持达成一个公平、持久、有约束力并被各当事方所接受的和平协议，认为所有当事方和利益攸关方都应适时参与和谈进程。中方愿同包括欧洲在内的各方继续为和平做出努力。

　　双方还就伊朗核问题交换看法。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部