新华社北京3月18日电 3月18日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅应约同法国总统外事顾问博纳通电话。

王毅请博纳转达习近平主席对马克龙总统的问候。王毅表示，中方愿同法方密切高层交往，加强战略协作，共同维护真正的多边主义，维护联合国地位，维护国际贸易秩序，维护全球产业链供应链稳定，反对单极霸凌，反对将一国私利置于各国共同利益之上，不能允许世界重回丛林法则。当前形势下，中欧通过磋商解决具体经贸摩擦具有重要和积极意义，希望法方同中方共同努力，释放团结、合作的正面信号，推动中法关系、中欧关系健康稳定发展。

博纳请王毅转达马克龙总统对习近平主席的亲切问候，表示法方高度重视和珍惜法中友好和互信，特别是在当前复杂国际形势下，法方期待同中方保持高层交往，密切战略沟通，共同抵制阵营对抗。法方反对打贸易战、关税战，愿同中方通过磋商妥善解决经贸摩擦问题，推动法中、欧中经贸关系平衡可持续发展，维护以世贸规则为基础的国际经贸体系。

双方就乌克兰问题深入交换意见。博纳介绍了法方立场，表示愿同中方加强协作，期待中方为达成一个公正、稳固、可持续的和平协议发挥重要作用。

王毅表示，中方乐见一切通往停火的努力，这一进程应当尊重当事方意愿，不应由第三方强加，也不能只服务于某一个国家的利益。中方支持达成一个公平、持久、有约束力并被各当事方所接受的和平协议，认为所有当事方和利益攸关方都应适时参与和谈进程。中方愿同包括欧洲在内的各方继续为和平做出努力。

双方还就伊朗核问题交换看法。

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 03 版）

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