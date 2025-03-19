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七国集团当反躬自省（钟声）

2025年03月19日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　搞“小圈子”和集团政治不会带来和平与稳定，遏华反华不是解决七国集团内部分歧的“灵丹妙药”

　　

　　近日在加拿大召开的七国集团外长会发表联合声明和有关宣言，罔顾中方严正立场和客观事实，在台湾、南海、东海、产能等问题上粗暴干涉中国内政，恶意污蔑抹黑中国，字里行间充斥着傲慢、偏见和遏华反华的险恶用心。搞“小圈子”和集团政治不会带来和平与稳定，遏华反华不是解决七国集团内部分歧的“灵丹妙药”。

　　台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。七国集团联合声明只字未提一个中国原则，却怂恿扩大台湾所谓“国际参与”，表明其所谓“维护台海和平与稳定”不过是幌子罢了。台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则涉及中国的核心利益，是维护台海和平稳定的定海神针。《开罗宣言》《波茨坦公告》《日本投降条款》确认了中国对台湾的主权。1971年，联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，并立即将“台湾当局”的代表从联合国及其一切机构中驱逐出去。这一决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，充分体现了一个中国原则。一个中国原则得到180多个国家和国际组织公开支持。台湾地区参与国际组织活动，必须也只能按照一个中国原则处理。任何势力企图歪曲和掏空一个中国原则，都不会得逞。

　　东海、南海局势总体保持稳定，南海是世界上最安全、最自由的海上通道之一，航行飞越自由不存在任何问题。七国集团声称对东海、南海局势“深感担忧”，抛出所谓“胁迫”“航行飞越自由”等陈词滥调，掩盖不住其以牺牲亚太人民福祉为代价谋求私利的企图。亚太地区是和平发展的高地，不是大国博弈的棋盘，七国集团应切实尊重地区国家维护和平稳定的努力，摒弃冷战思维，停止制造阵营对抗、加剧地区局势紧张。

　　在乌克兰问题上，中国的立场一以贯之，就是劝和促谈、政治解决。七国集团再次重复毫无根据的指控，将中国视为俄乌冲突的“决定性推动者”，完全是无中生有。中国既不是乌克兰危机的制造者，也不是危机的当事方，从未向冲突任何一方提供致命性武器，始终严格管控军民两用物项。中方主张、中国斡旋乌克兰危机的努力得到国际社会广泛响应和赞同，充分表明中方立场客观公正，是人心所向。七国集团一贯在乌克兰问题上拱火浇油，是破坏地区和平稳定的始作俑者，却毫无道理地对中国进行抹黑攻击，充分暴露其反和平的本性。

　　中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。中国国防开支是捍卫国家主权、安全、发展利益的需要，公开透明、合理适度。作为核武器国家，中国在核政策、意图方面高度透明，始终将自身核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国奉行不首先使用核武器政策，不参加军备竞赛，不为别国提供核保护伞，不在别国部署核武器。中国发展核武器不是为了威胁别国，而是为了维护国家战略安全与世界和平稳定。七国集团抛弃维护全球战略稳定等基本原则，破坏国际核裁军与核不扩散体系，却倒打一耙，攻击、抹黑别国的核政策，只会加剧对立对抗，为国际核裁军进程制造障碍。

　　七国集团曾公开表示“不会脱钩或向内转”，承认中国在全球贸易中的重要性，却编造“产能过剩”“市场扭曲”等借口指责中国，公开将经贸关系政治化、武器化。所谓“中国产能过剩”已被事实证明是个伪命题。中国倡导推进普惠包容的经济全球化，是多边贸易体制的坚定维护者、扩大开放的积极推动者，不断同各国分享中国式现代化的广阔机遇。反观七国集团，鼓动“脱钩断链”、鼓吹“去风险”，大肆构筑“小院高墙”，掀起单边主义、保护主义逆流，才是破坏国际经济秩序、扰乱国际市场、冲击国际产供链稳定的罪魁祸首。遏制别国发展解决不了自身发展的根本问题，七国集团当反躬自省。

　　国际形势变乱交织，“同球共济”、合作共赢才是正道通途。费尽心机“编排”中国，实属力气用错了地方。七国集团应摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止人为制造分裂和对抗，顺应历史大势和时代潮流，多做些有利于国际社会团结合作的事情。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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