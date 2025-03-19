中远海运港口阿布扎比码头推动物流、经贸、产业融合发展——

本报记者 管克江

工作人员在杰贝阿里自贸区的海外仓内查验货物。

本报记者 管克江摄

中远海运港口阿布扎比码头，“中海环球”轮正在进行装卸作业。

阿吉斯摄

满载近2万标准箱的“中海环球”轮停泊在中远海运港口阿布扎比码头，岸桥吊车时起时落，智能集卡往来穿梭。阿布扎比码头位于阿联酋阿布扎比哈里发港，由中远海运港口与阿布扎比港务局合资运营。

近日，本报记者在阿布扎比码头、中远海运杰贝阿里自贸区海外仓等地采访，感受到中阿两国加快通道建设、激发物流活力对地区经贸产业合作的带动作用。

“从舟楫往来到汽笛相闻，中阿间的经贸往来和人文交流更加频密”

“这艘干线巨轮从中国青岛港出发，行经多国港口后来到哈里发港，接着还要前往沙特阿拉伯的东部城市达曼。”阿布扎比码头运营总监华南介绍，“中海环球”轮卸货的目的地既有阿布扎比，也通过支线船从这里把货物再运往阿曼、科威特、巴林、伊拉克、卡塔尔、沙特、也门、吉布提等国。通过上述国家港口，中国进口的货物也可中转运往青岛、上海等地。

“干线和支线都是物流的管道。通过‘加粗加密’管道，能让物流更畅通，把货物更好更快地送到客户手里。”中远海运西亚公司董事长田东表示，公司在中东地区现有9条干线、8条支线，挂靠48个港口。其中，去年新开通的阿曼航线停靠阿曼苏哈尔港，既有现实意义，也有历史意义。

公元8世纪，阿曼著名航海家阿布·欧贝德从苏哈尔出发，驾驶木帆船成功航行至中国广州，开启两国贸易之门。上世纪80年代，仿古制造的“苏哈尔号”重走阿布·欧贝德开辟的航路，联通中阿双方友好交往的历史和现实。

“从舟楫往来到汽笛相闻，中阿间的经贸往来和人文交流更加频密。”田东说，去年，海南洋浦经济开发区管理委员会、阿布扎比港务集团、中远海运港口阿布扎比码头有限公司、海南港航国际港务有限公司在阿布扎比签署谅解备忘录，共同推进洋浦与阿布扎比建立姊妹港关系，海南洋浦—阿布扎比定班航线开通。“阿联酋是中国重要伙伴，加强互联互通将助力双方务实合作再上新台阶。”

“通过不断推动智能化，这里已成为中东地区智慧程度最高的码头”

今年2月14日，由跨国航运巨头马士基与赫伯罗特组建的双子星联盟旗下的“塞班桑托斯轮”首航挂靠阿布扎比码头。至此，中远海运所在的海洋联盟、双子星联盟和超级联盟等国际海运联盟的船只都在阿布扎比码头布局航线，该码头在中东地区枢纽港地位进一步凸显。

马士基印度和中东业务负责人马斯表示，马士基选择同阿布扎比码头合作，主要是看中中远海运在智能化和绿色低碳方面的实力。“这为我们兑现对客户的可持续发展承诺强化了保障。”

2018年开港以来，阿布扎比码头吞吐量不断提升，2024年达到184.5万标箱，同比增长36%，全年船舶挂靠超过1000艘（次）。中远海运港口阿布扎比码头有限公司总经理陈玉平表示：“通过不断推动智能化，这里已成为中东地区智慧程度最高的码头。我们还将以电动集卡逐步替代传统燃油集卡，努力确保码头在科技、智能化、绿色环保及安全等维度保持中东领先水平。”

据介绍，阿布扎比码头的快速发展直接推动哈里发港在全球百大集装箱港口排名中节节攀升，影响力大幅提升。阿布扎比港务局首席执行官穆罕默德表示，阿布扎比码头开港以来，吞吐量不断刷新，“彰显阿中伙伴关系的战略重要性，也为业界树立了标杆”。

阿布扎比码头与中阿产能合作示范园都位于阿布扎比哈里发工业区内，园区内产业集群建设如火如荼。陈玉平说：“我们将以‘阿布扎比码头+场站’为核心，致力构建枢纽突出、通道立体、网络完善的国际物流供应链通道网络，进一步发挥港口作为物流供应链上下游关键节点的作用，推动通道带物流、物流带经贸、经贸带产业的融合发展。”

“有了这个海外仓，我们响应地区汽车用户需求的时间大幅缩短”

近日，满满几个货柜的奇瑞汽车备件从安徽芜湖运抵阿联酋迪拜杰贝阿里港，随即转运至杰贝阿里自贸区的海外仓，然后将根据需求配送至中东各地代理商。“有了这个海外仓，我们响应地区汽车用户需求的时间大幅缩短。”奇瑞汽车相关负责人表示。

该海外仓由中远海运牵头建设，占地1.9万平方米，交由京东物流运营，是奇瑞汽车中东区域备件库，也是中东地区最大的汽车备件中心之一。目前，备件库内配备了超过2万个不同种类的零件，涵盖了奇瑞在中东市场销售的多种车型。奇瑞国际公司总经理张贵兵表示：“中东市场在全球汽车行业中占据重要地位，拥有独特市场需求和巨大潜力。奇瑞将进一步深化与中东伙伴的合作，为当地用户提供更优质的品牌和服务体验。”

田东表示，海外仓建设是中远海运拓展海外供应链、实现“航运、港口、物流”三位一体战略的体现。当前，中国与中东地区高质量共建“一带一路”不断深化，“新三样”出口日益受欢迎。下一步，中远海运将在迪拜、沙特达曼和吉达等地建设或租用综合仓库，并拓展海铁联运、海陆联运渠道。“我们将寻求同更多伙伴合作，打造和完善立体式物流网络，畅通共建‘一带一路’的物流筋络。”田东说。

据介绍，中远海运注重与化工、汽车、光伏、跨境电商等行业深度对接，为合作伙伴提供支持。去年，中远海运推出了阿布扎比码头至工业区的铁路服务产品，同时还为国机集团阿布扎比太阳能电站等光伏项目提供从国内到海外的全程服务解决方案，为阿联酋化工企业博禄化工量身定制供应链控制塔，助力提高协同效率。

中阿改革发展研究中心秘书长王广大表示，推动国际物流与供应链高质量发展是构建“一带一路”立体互联互通网络的重要内容，对促进共建国家间的经贸发展和产业合作具有重要意义。中阿深化物流合作，共同维护产业链供应链安全稳定，为推动构建中阿命运共同体跑出加速度提供了重要保障。

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)