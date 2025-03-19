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“中国经济高质量发展的生动体现”（见证·中国机遇）

——访礼来中国总裁兼总经理德赫兰

本报记者  龚  鸣
2025年03月19日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　赴北京参加2024年服贸会，在江苏宣布礼来苏州工厂产能升级，在上海参加第七届进博会……跨国药企礼来中国总裁兼总经理德赫兰去年甫一就任，就在中国多个城市间穿梭，日程十分繁忙。

　　“赴任一年来，我深刻感受到中国经济的巨大活力和极大发展潜力。在与患者、医生和合作伙伴的交流中，我注意到中国医药行业越来越注重自主创新，这是中国经济高质量发展的生动体现。”德赫兰日前在接受本报记者采访时说。

　　1918年，礼来在上海设立首个海外办事处，正式与中国结缘。德赫兰介绍，礼来在中国加强本地化运营，大力投资研发、生产制造以及人才培养项目，进一步推动企业长期发展。近6年来，礼来在中国成功获批40多种新药和新适应症，并持续推进在华发展。去年，礼来宣布增加投资15亿元人民币，升级苏州工厂以增加产能；在北京成立礼来中国医学创新中心，计划将旗下创新孵化器引入中国，促进临床研究、加速药物研发进程。

　　德赫兰认为，政策的支持、市场的潜力、创新的活力等，让礼来坚定了深耕中国、加快创新的信心。

　　不久前发布的《2025年稳外资行动方案》明确提出推动生物医药领域有序开放。对此，德赫兰表示：“中国不断推出医药产业发展政策，助力在华跨国药企可持续发展，我切身感受到中国市场的吸引力。”

　　中国政府加强药品监管，市场环境不断优化。德赫兰表示，中国政府设立“突破性治疗药物”“附条件批准”“优先审评审批”“特别审批”4条快速通道，助力药品研发和上市加速，持续激发医药创新活力。“在中国，新药好药上市的步伐不断加快，中国也成为全球药物创新的重要来源之一。”

　　德赫兰介绍，礼来在阿尔茨海默病领域推出的创新药物多奈单抗注射液于2024年12月在华获批上市，距离其获得全球首个上市批准仅5个月。目前，多奈单抗注射液依托“先行先试”政策已正式落地瑞金海南医院。

　　新药的研发是一个耗时耗力且成本高昂的过程。德赫兰说，礼来始终专注研发创新，大力推进全球同步研发。礼来也与信达生物等中国企业建立深度合作关系，共同开拓中国市场。

　　“中国医药市场正经历深刻变化。人工智能等科技创新带来了强劲驱动，供应链韧性不断加强，产业链体系更加完备，中国本土企业的创新能力日新月异。”德赫兰说，作为生物医药领域的领先企业，礼来将继续与中国企业加强合作，为中国健康事业发展作出贡献。

　　今年的《政府工作报告》提出加快建立长期护理保险制度。德赫兰表示，中国政府高度重视人口老龄化带来的健康问题，积极支持银发经济发展，激发了健康消费需求和潜力。“中国医疗健康行业正处于关键转型期，生物制药行业将向创新驱动型增长转变。”德赫兰说，秉承“植根中国，造福中国”的理念，礼来致力于将更多创新成果快速引入中国，助力实现健康中国目标。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月19日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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