本报记者 张志文 沈小晓 任皓宇

考古学家在突尼斯本·阿鲁斯森林遗址考古现场进行学术探讨。

本报记者 张志文摄

中埃萨卡拉项目团队在工作现场。

薛 江摄

观众在上海博物馆参观“金字塔之巅：古埃及文明大展”。

王 初摄（影像中国）

位于埃及首都开罗以南约30公里的萨卡拉地区阶梯金字塔。

本报记者 沈小晓摄

联合考古队在阿联酋哈伊马角朱尔法遗址区进行第三季考古发掘工作。

徐海峰摄

阿拉伯国家位于亚非大陆交汇地带，与中国同为璀璨文明的发源之地，也是历史上多元文化交汇点。尼罗河之畔的埃及萨卡拉金字塔、地中海之滨的突尼斯本·阿鲁斯森林遗址、海湾一侧的阿联酋哈伊马角港口遗址……遍布在亚非大地上的每一处文化遗产，都记述了人类文明演进的脚步。

近年来，中国与阿拉伯国家的考古学家携手合作，在多处遗址相继开展联合考古等文化遗产保护工作，不仅揭示了古老丝绸之路上中阿文明的交往历史，也为探索世界古代文明发展脉络作出新的贡献。

以东方视角探究古埃及奥秘

2024年12月31日晚，上海博物馆在人民广场馆举办的古埃及文明大展迎新活动，吸引观众规模超过1.5万人次，不仅创下该馆单日接待量纪录，也见证了古埃及文明在中国掀起的文化热潮。

在这场全球最大规模、亚洲最高等级的古埃及文物出境展中，名为“萨卡拉之谜”的第二板块尤为引人注目。其中，绿脸木乃伊棺、猫女神神庙的地下宝藏等400余件新鲜出土的文物，集中展示了近年来中埃联合考古取得的丰硕成果。

“此次在上海举行的古埃及文明大展，充分体现了埃及政府对中埃联合考古团队的信任，也展示了中国考古‘出海’、参与国际合作的最新收获。”中埃萨卡拉新出土文物数字化调查与研究项目（以下简称“中埃萨卡拉项目”）负责人之一薛江说。

中埃联合考古始于2018年。在享誉世界的卢克索卡尔纳克神庙区，中埃考古学家携手让尘封3000多年的孟图神庙遗址重放光彩。2024年6月，由上海外国语大学与埃及旅游和文物部最高文物委员会共同实施的中埃萨卡拉项目在萨卡拉考古基地正式启动。

萨卡拉距离埃及首都开罗约30公里，是古埃及大型皇家墓地。中埃萨卡拉项目的主要研究对象是自2018年以来在萨卡拉北区巴斯泰特神庙遗址发掘出的木乃伊棺椁，考古队员采用最先进的设备对其进行数字化扫描与拍摄、整理、研究。项目团队还将参与协助修复埃及卡纳克神庙的拉美西斯二世雕像等一揽子合作项目，最终以中文、阿文、英文三语方式向全球发布研究成果。

据介绍，中埃联合考古队已在萨卡拉发现了上千具木乃伊棺椁。在位于萨卡拉的中埃联合考古基地，记者见到两国考古队员正在小心翼翼地整理一具新发掘出的木乃伊棺椁，并从多角度拍照、记录。在他们的努力下，木乃伊棺椁逐渐展露出原有的彩绘和图案。

“中国与埃及同为文明古国。两大古文明之间的比较研究，能够加深对彼此和对自我的理解。”项目学术主持人、埃及学专家颜海英表示，中埃萨卡拉项目的实施标志着中国的埃及学研究进入世界学术前沿，这批文物的发现和研究成果将会改变埃及学的一些理论和研究进展。

以中国经验推动遗产保护

在阿拉伯语中，“突尼斯”意味着北非地区的文明繁盛之地。受到多元文化浸润的突尼斯，不仅拥有8处世界文化遗产，其境内丰富的历史遗址也成为考古学家的关注重点。

出突尼斯市一路向东南，高大的布加尼山映入眼帘。“在古迦太基时期，这座山常被当地人视为圣山，此处发现的神庙遗址可能用于祭祀目的。”在山脚下的本·阿鲁斯森林遗址考古现场，突尼斯文化遗产研究院专家尼扎尔·本·斯莱曼对记者说，2019年1月，由中国援建的本·阿鲁斯青年体育中心项目在游泳池取土施工中，发现了石碑、石质建筑构件等文物，“随后我们联系了中国驻突尼斯大使馆，希望邀请中方专家参与考古发掘工作。”

2023年6月，中国国家文物局考古研究中心与突尼斯文化遗产研究院签署了关于本·阿鲁斯森林遗址联合考古的合作协议，目前已有两批中国专家赴该遗址参与联合考古工作。该遗址发掘面积超过1100平方米，发现了古罗马时期神庙、蓄水池、居住房屋和马赛克地面等遗迹，出土了陶器、玻璃器、铜币等器物，初步判断该遗址为距今2000多年的一处城镇。在尼扎尔看来，中方专家的加入为更深入了解这处历史遗址提供了有力支持。

冬季的地中海南岸，时常风雨交加。一阵冰雹过后，考古专家抓住天空放晴的时间窗口，在考古探方内利用实时动态测量技术设备测量发掘面的空间信息。这套来自中国的考古设备，能够提供厘米级的定位精度，为后期建构遗址数字化模型提供一手数据。突尼斯考古学家阿米娜·费贾妮说，中国同行带来的工具不仅精度更高、操作也更为便捷，能够有效提高考古作业的效率和准确率，“与中方专家开展联合考古，是我们学习考古学最新技术成果的一次重要机会。”

“这里曾是蓄水池还是工坊？”在另一处探方内，尼扎尔正与中国国家文物局考古研究中心专家余飞就不久前发现的一处建筑遗迹进行探讨，他们一边用手铲剥离石块上的泥土，一边从各自的学术背景和经验出发，分析这座建筑物的用途。余飞说，虽然面临语言和考古学专业体系等差异，但两国专家合作编写了中英双语的田野发掘技术标准，详细规定了探方设置、地层划分、遗迹确认和遗物采集的规范流程以及记录、绘图、拍照等规范要求，确保了联合考古工作顺利进行。

“中国拥有丰富的文化遗产，中国的文物发掘和保护的技术位于世界前列。”突尼斯文化遗产研究院院长巴库什·塔里克对记者表示，期待此次突中联合考古为突尼斯遗产保护事业发展注入更多力量，也希望突中两国学者相互分享经验，不断增进文明交流互鉴。

以考古合作续写丝路新篇

典雅大气的中国瓷，不仅是中华文明的重要名片，也见证着古丝绸之路上中阿文明交往的历史。

行走在位于阿联酋哈伊马角西岸的朱尔法地区，阵阵海风扑面而来。脚下厚厚的黄沙间，一片片中国瓷片在这里被发现。2019年起，来自中国故宫博物院、阿联酋哈伊马角古物与博物馆部等机构的专家组成联合考古队，对朱尔法遗址区正式展开联合考古发掘工作。

哈伊马角地处阿联酋东北端，毗邻霍尔木兹海峡，该地区在历史上是古代西印度洋经济贸易的重要港口。从20世纪中叶开始，哈伊马角的考古调查与发掘工作逐渐展开。在考古发掘过程中，出土了大量中国外销瓷碎片，包括越窑青瓷、龙泉窑青瓷、景德镇窑青花瓷、德化窑白瓷、广东黑釉瓷等，文物年代纵跨8到17世纪。片片精美的瓷片为云帆高张、昼夜星驰的古丝绸之路贸易刻下注脚。

铲走石块、刷掉浮土、挑走泥点……在第三季联合考古发掘工作期间，考古队员们熟练轻巧地使用着手铲、刷子、竹签等工具，发掘出丰富的陶瓷器标本，并对遗址地面采集的陶瓷类遗物进行分类整理、摄影记录和科技检测，探寻海湾地区与古代中国交往交流的更多实证。

这些文物也成为双方民众感知彼此历史和文化的桥梁。在哈伊马角博物馆内，原产于中国的瓷器作为海上丝绸之路的重要见证长期展出；在中国举行的“碧海遗珍——拉斯海马酋长国出土瓷器与中国瓷窑址考古成果对比展”“五洲四海——‘一带一路’文物考古合作展”等展览中，由哈伊马角考古发掘出的代表性文物展现了中阿文化交流的古老历史。

2024年，联合考古队第三季考古调查、发掘与研究工作顺利完成。哈伊马角古物与博物馆部负责人艾哈迈德·图内吉表示，朱尔法出土的中国瓷器见证了阿中人民交往的历史，深化了研究者对伊斯兰世界与古代中国间经贸发展、技术交流和人文互动的认知，希望双方共同努力推动未来合作交流迈上新台阶。

“这些瓷片讲述了古丝绸之路上的阿中交往故事，这条历史纽带将为我们当下的友好合作注入更多力量。”哈伊马角酋长萨欧德·本·萨格尔·卡希米表示，期待未来双方能织就一幅经贸联系更加密切、文化交流更加丰富的丝路新画卷。

（本报记者郝瑞敏参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)