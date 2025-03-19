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让古老丝路焕发新生机

巴库什·塔里克
2025年03月19日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　突尼斯是有着3000多年历史的文明古国。凭借迦太基、古罗马等时期的众多历史遗迹，突尼斯在阿拉伯国家中享有盛名。突尼斯政府高度重视文化遗产保护工作，很早就成立了突尼斯文化遗产研究院负责此项工作。如今每年有大量国际游客到访突尼斯，在这里，他们不仅能够领略独特的海岸线风光，也能欣赏蕴藏在文化遗产之中的文明之光。

　　中国提出全球文明倡议，强调要共同倡导尊重世界文明多样性、共同倡导弘扬全人类共同价值、共同倡导重视文明传承和创新、共同倡导加强国际人文交流合作。在我看来，这为突中两国开展文化遗产保护工作提供了重要支持。相信在全球文明倡议的推动下，突中将深化文明交流互鉴，让古老的丝路焕发新的生机。

　　如今，拥有丰富文化历史遗迹的突尼斯，正成为中国游客喜爱的出境游目的地之一。突尼斯政府正在加紧完善旅游基础设施，不断提升游客出行便利度和体验感，同时推出更多精品线路，推广全年旅游项目，让包括中国在内的各国游客更加直观、全面地感受突尼斯的文化魅力。

　　阿拉伯国家与中国拥有悠久的交往历史，联合考古等合作为双方加强文明交流互鉴提供了重要契机。在联合考古的基础上，希望双方能够拓宽合作渠道，加强博物馆等文化机构间的交流，让更多中国观众了解突尼斯等阿拉伯国家璀璨的文明，同时也欢迎中国文物到突尼斯巡展。此外，我希望邀请更多中国文化遗产保护领域专家到突尼斯开展学术交流，推动阿中文化交流和友好交往迈上新台阶。

　　（作者为突尼斯文化遗产研究院院长，本报记者张志文采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月19日 17 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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