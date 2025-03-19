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中国防城港—柬埔寨戈公港“冷链+普货”航线首航

2025年03月19日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁3月18日电  （记者庞革平）近日，由广西防城港市人民政府、广西北部湾国际港务集团有限公司、广西现代物流集团有限公司主办的中国防城港—柬埔寨戈公港“冷链+普货”航线首航仪式在广西防城港集装箱码头举行。广西防城港市市长邱明宏出席仪式并宣布首航启航，广西现代物流集团董事长覃黎魁、广西北部湾国际港务集团有限公司总经理刘胜友分别致辞，广西戈公国际航运有限公司董事长陈栋作航线推介。

　　中国防城港—柬埔寨戈公港“冷链+普货”航线始发港为广西防城港，到达港为柬埔寨戈公国际港。在航线运营初期，率先投入两艘载重5000至6000吨、拥有200多个标准箱位的多用途船舶。每艘船舶配置约50个40英尺冷柜插座，以满足运输需求。随着市场业务的拓展，后续将依据实际需求，增加航班频次，并投入更多船舶运力，进一步提升运输效能。

　　从航程时间来看，该航线从广西防城港直航柬埔寨戈公港仅需约7天，相比经广西钦州港等港口中转，直航模式节省了超过50%的运输时间，物流成本降低幅度达20%以上。航线开通后，广西戈公国际航运有限公司得以更便捷地将我国的化肥、钢材、建材、日用百货、蔬菜等产品运往柬埔寨销售，同时从柬埔寨进口大米、香蕉、芒果、木薯、腰果、玉米、棕榈油、胡椒等农产品。

　　“冷链+普货”航线的开通，将在中国广西防城港与柬埔寨戈公港之间搭建起稳固的物流桥梁，将有力促进两地经贸往来，推动双边贸易规模持续扩大、合作领域不断拓展。同时，凭借高效的运输能力，“冷链+普货”航线有望成为连接中国与柬埔寨乃至整个东盟国家的“黄金水道”，将在区域经济合作与发展中扮演重要角色，为推进“一区两地一园一通道”建设、做大做强防城港市国家骨干冷链物流基地、提升区域经济活力贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月19日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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