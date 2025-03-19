从60岁开始的第二人生——

本报记者 朱玥颖

今年72岁的大谷博在电脑桌前认真审核建筑图纸是否合规。

本报记者 朱玥颖摄

在日本的大街小巷，经常能看到精神矍铄的老年人依然活跃在职场，从事出租车司机、便利店收银员、餐饮业服务员、公寓管理员等工作。统计数据显示，2023年，日本老年就业人口为914万，连续20年增加。目前，日本65岁以上老年人就业率为25.2%，平均每4名老年人中就有1人在工作，每7名就业者中就有1名为老年人。日本作为世界上老龄化程度最严重的国家之一，政府通过完善就业环境、设立银发人才派遣中心等措施，为老年人提供就业机会，缓解社会劳动力短缺，维持社保体系正常运行。近日，本报记者赴日本多地调研，了解日本为应对老龄化支持老年人就业的相关情况。

工作让生活更充实快乐

阳春三月，东京阴雨绵绵。在位于东京文京区的一家建筑设计公司，今年72岁的大谷博正在电脑桌前认真审核建筑图纸是否合规，并不时查阅相关资料进行核对。大谷博告诉记者，他22岁大学毕业后进入建筑行业工作，并取得一级建筑师资格证书。60岁退休后，以顾问身份到一家建筑企业担任常务董事，在家休息了几年闲不住，70岁时又来到现在这家建筑设计公司担任顾问。

“我目前一周工作3天。在这里工作，我能够继续发挥专业特长，实现自我价值。同时，我和年轻人聊聊天、思考些问题，避免与社会脱节，保持活力状态，延缓和抵御衰老。”谈起日常生活，大谷博说，“在休息的4天里，我除了健身和陪孙子玩，还会阅读相关书籍和法律条文，为这3天的工作做准备。”该建筑设计公司董事长向记者表示：“退休的老年专业技术人才有经验、技术和社会资源，对公司帮助很大。”

不仅大谷博，不少日本老年人退休后，又再次回到职场发挥余热。今年80岁的长谷川和三，不久前在日本侨报社出版书籍《从60岁开始的第二人生》。他回忆说，快60岁时，他转到一家初创公司工作，62岁开始在东洋大学学习。如今，他除了在企业做技术顾问，还在大学学习哲学、撰写书籍，一有时间就到世界各地旅游。他说：“60岁，新的人生才刚开始，还有很多生活乐趣值得追寻。”

不久前，记者在冲绳搭乘出租车。出租车司机佐藤次郎见记者是中国人，便主动和记者说：“中国地大物博、风景秀美，我很喜欢中国，去过中国广东省、香港旅游。”佐藤次郎介绍，自己今年70多岁，退休前在当地一家小学任班主任，除了美术，负责语文、数学、英语、体育等几乎所有科目。“现在，我一周开两天出租车，和乘客聊聊天，可以转换心情。平时，我还通过微信视频远程教一位中国学生日语。中国学生学习非常认真刻苦，我很佩服。”他微笑着说，“工作让我的生活更充实、更快乐。”

持续挖掘老年人就业潜力

日本总务省预测，2025年，日本大约每3个人中就有1个65岁以上老人，约5个人中就有1个75岁以上老人。根据日本国立社会保障和人口问题研究所推算，到2040年，日本65岁以上人口比例将上升到34.8%。

为应对老龄化带来的劳动力短缺问题，日本政府近年来持续挖掘老年人就业潜力。日本现行的《老年人就业稳定法》规定，用人单位为员工设定的退休年龄应为60岁以上。一名日本企业工作人员告诉记者，企业在这方面有相当大自主权，只要员工退休年龄为60岁以上，企业可以根据自身情况设定具体退休年龄。在不少日本企业，员工60岁时办理退休手续，然后重新与企业签署合同，以合同工形式继续上班，即使工作内容类似，但工资会明显减少。日本官方统计数据显示，2023年，60岁至64岁男性和女性的就业率分别高达84.4%和63.8%。就行业分布来看，从事批发零售业的老年人数量最多，为132万人；从事医疗相关行业的次之，为107万人；从事服务行业的有104万人。

近日，记者在兵库县的明舞住宅区采访时发现，一种“以老助老”的服务形式深受当地老人欢迎。该社区老龄化现象严重，65岁以上老年人占总人口比例约为44%。因此，当地约50位平均年龄在70岁以上的老年居民，组建了志愿者团体向日葵会，每周4天向独居和身体虚弱的老人提供配送午餐或晚餐服务。记者跟随该机构成员大石铃子到一名年约90岁的老年人家中送餐。这位老人满意地说：“大约两年前，我独居生活后，开始订购向日葵会的便当。向日葵会的便当比市面上的便当价格便宜、种类丰富、样式精美。送餐人员还会询问我的身体情况，及时提供帮助，让我感到很温暖。”

日本《读卖新闻》指出，日本政府之所以乐见更多能够工作的老年人继续就业，不仅为解决人手不足问题，还为创建“全年龄段型社会保障”，让老年人成为支撑社保体系的一部分。近年来，日本不断修改法律制度，延迟退休年龄并鼓励延迟领取养老金。日本年金机构规定，养老金通常从65岁开始领取，可以选择提前或延后领取。领取养老金的起始时间每延期一个月，养老金领取额将增加0.7%，如果延迟到70岁开始领取，则享受养老金额比标准额增加42%。延迟到75岁领取，增加幅度可达84%。如果提前领取养老金，每提前一个月领取，其养老金额下降0.4%，如果60岁开始领取养老金，则只能领到标准额的76%。

多举措提供就业支持

在多方面因素作用下，越来越多日本老年人不再满足于传统的退休养老模式，希望通过工作保持社交、实现自我价值。65岁的自媒体博主日后弘美就是如此，她60岁从学校退休后，依靠养老金和私人家教工作维持生计。但她担心未来如果身体无法工作，会陷入经济困境。在一位商学院教师的建议下，她在64岁开始经营自媒体。目前，她已上传超过40条视频，视频内容涵盖生活方式、旅行、学习方法和时尚等多个领域，每周更新一次，每月收入2万至3万日元（100日元约合4.8元人民币）。“一边赚钱一边享受生活，这种体验很好。”她说。

日本政府也不断修改法律，为老年人就业创造条件。2013年实施的《老年人就业稳定法》（修订版）规定，退休年龄低于65岁的用人单位，须继续雇佣仍有工作意愿的员工到65岁。2021年实施的该法修订部分则进一步规定，退休年龄低于70岁的用人单位，应尽可能将继续雇佣老年人的年龄限制放宽到70岁。政府则为符合条件的用人单位给予相应补助。根据日本总务省发布的数据，2023年该国65岁以上老年人的就业率为25.2%，其中65岁至69岁为52%。日本总务省表示，由于劳动力短缺，老年人有更多的机会发挥积极作用，预计老年人就业人数增加的趋势将持续下去。

日本政府还积极发挥银发人才派遣中心的作用，向老年人介绍工作机会。截止到2023年，日本共设立1341个银发人才派遣中心，注册老年求职者数量达676756人。中心介绍的工作包括照顾儿童、保洁、烹饪、安装修理、修剪庭院树木等。在日本各地，地方政府还专门设立不同形式的培训机构，以确保有工作意愿的高龄者都能够得到相应职业技能培训。此外，日本政府还成立了主要面向60岁以上老人的终生在职支援窗口，免费提供就业支持，例如提供职业咨询、介绍工作、举办研讨会等。

随着越来越多老年人活跃在日本职场，老年群体发生工伤事故的现象也逐年升高。2023年，日本60岁及以上在职老年人发生停工4天以上工伤事故比例高达29.3%，工伤发生率是30多岁在职人员的近两倍。日本政府于2020年制定了防止老年人工伤的指导方针，要求企业面向老年人改善工作环境，如设置扶手、消除台阶、提高工作警报音量等，同时要求企业对在职老年人适用灵活的工作时间和宽松的工作节奏等。据报道，日本厚生劳动省正考虑修改《劳动安全卫生法》，将企业面向老年人改善工作环境和重新评估工作内容等要求进一步法制化。

（本报东京3月18日电）

《 人民日报 》（ 2025年03月19日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)