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培育更加繁茂的文明之花（环球走笔）

蕾姆·侯赛因
2025年03月19日05:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　迪拜慈善小学二年级学生在中文课堂上积极互动。
　　本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

　　最近，迪拜慈善小学的学生们有了一个新朋友。早上，学生们轻轻为它梳理毛发；课间，学生们和它一起玩耍，七嘴八舌地对它讲有趣的故事，时不时还会蹦出几句中文；它身上脏了，学生们会细心清洗……这个新朋友，是一只憨态可掬的大熊猫玩偶。

　　迪拜慈善小学的学生一直非常喜欢中国大熊猫。作为校长，我引入“收养大熊猫”计划，让学生轮番照顾玩偶，既培养孩子们的责任感，也拉近他们与中国文化的距离。在“收养”过程中，大家认真查阅资料和书籍，主动学习了解大熊猫的生活习性，探究大熊猫在中国文化中的意义。徜徉校园，还可以发现很多大熊猫“足印”——上面标注着中国和阿联酋的知名地标，是学校师生共同打造的展示空间。

　　两年多前，我结识了迪拜大学孔子学院的中文教师，了解到孔子学院的语言课程让学生们对中国的哲学、历史以及发展成就有了更深刻的理解。为了让学生们更早体验到文化交流的魅力，我们很快商定在小学开设中文课。就这样，自2023年起，迪拜大学孔子学院的中国教师开始教我们学校二年级学生学中文。

　　“丰富”“愉快”“有趣”……他们这样描述上中文课的感受，足见中国文化对他们的吸引力。吹笛子、唱中文歌、跳中国舞，形式多样的文化课程带领学生走近多彩的中国文化；写毛笔字、画中国画，让学生在书香笔墨间完成对中国传统美学的创造性表达；学中国谚语、玩中国游戏，创作展示描绘阿中文化异同的壁画，以独特视角阐释文明交融……他们学习中文的兴趣浓厚。每当有学生第一次用中文写下自己的名字，他们自豪的笑容和欣喜的目光都令我难忘。

　　学习中文，为孩子们了解多元文化打开了一扇窗，为他们翻开了认识世界这本书的新一页。学校的每辆校车都备有介绍中国文化的书籍，通过“巴士讲故事”活动，学生们在上下学途中也能感受中国文化的魅力。在迪拜庆祝春节活动的舞台上，学生们献上一个个中国歌舞节目。这些让学习从课堂延伸至课外，让文化潜移默化走入生活。通过中文学习，大家领略到人类文明的丰富多彩，认识到只有与不同文明展开交流、互相借鉴，才能培育出更加繁茂的文明之花。

　　中文备受学校师生青睐，源于这门语言本身，更在于中国文化既有深厚的历史底蕴，又充满现代的活力。中国文化蕴含独特的哲学思想和艺术形式，体现在丰富的生活习俗和社会价值观念中。中国文化中崇尚道德、注重礼仪、追求和谐、倡导合作等价值观，与学校培养全面发展人才的教学目标相契合。

　　在阿联酋，中文学习持续升温。2019年，阿联酋正式将中文纳入国民教育体系，中文教学“百校项目”启动。截至目前，阿联酋已有171所学校开设中文课程，有7.1万名学生学习中文。我们希望与中方继续加强合作，为增进不同文化相互尊重理解、推动人类文明更加和谐多元，培养更多年轻的“文化使者”和教育领导者。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月19日 15 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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