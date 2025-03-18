新华社华盛顿3月17日电 美国总统特朗普17日称，今后美国将把也门胡塞武装发起的袭击视同于伊朗发起的袭击，伊朗将承担“可怕”后果。

当天，特朗普在社交媒体上发文，指责伊朗“指挥着胡塞武装的一举一动”并为其提供武器、资金和情报。

他写道：“从现在起，胡塞武装的每一次射击都将被视为从伊朗的武器和领导层发射的，伊朗将为此承担责任并遭受后果，而这些后果将是可怕的。”

美军参谋长联席会议行动负责人亚力克苏斯·格林克维奇17日在记者会上说，美军15日袭击了胡塞武装在也门的30个目标，16日和17日也实施了空袭行动，空袭还将继续。

格林克维奇说，美军空袭目标包括胡塞武装的训练基地、指挥中心、武器制造和储存设施，以及无人机基础设施等。16日的空袭目标还包括也门数名高级无人机专家和胡塞武装用于威胁航运的设施。

美国广播公司17日援引美军官员的话报道说，胡塞武装向红海上的美国“哈里·杜鲁门”号航母战斗群发出11架攻击型无人机和一枚弹道导弹。所有无人机均被美战机击落，弹道导弹因距离过远未进行拦截。

也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚16日在该组织控制的马西拉电视台发表声明说，作为对美军空袭也门的回应，该组织16日使用18枚弹道导弹和巡航导弹及一架攻击无人机袭击了位于红海的美国“哈里·杜鲁门”号航母战斗群。

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