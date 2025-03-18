新华社日内瓦3月17日电（记者王其冰）世界卫生组织总干事谭德塞17日说，美国突然削减全球卫生资金可能威胁到数百万人的生命，他敦促美国与受影响国家进行对话以便制定更可持续的解决方案，避免造成生命损失。

谭德塞当天在世卫组织举行的在线新闻发布会上警告说，美国突然削减其通过美国国际开发署、美国疾病控制与预防中心和其他机构向各国提供的直接资金，可能使全球防治疟疾、艾滋病、结核病和麻疹等疾病所取得的进展发生逆转。此外，削减资金也将阻碍根除脊髓灰质炎、监测禽流感以及应对疾病暴发和人道主义危机的努力。

谭德塞举例说，美国削减资金给全球艾滋病防治工作带来的干扰，可能导致“超过1000万例新增艾滋病病毒感染病例和300万与艾滋病病毒相关的死亡病例”。

谭德塞说，美国有责任确保以有序、人道的方式削减或停止援助资金，以便让受影响国家能够找到其他资金来源。

1月20日，美国总统特朗普签署行政令，宣布美国退出世界卫生组织，并要求暂停向世卫组织提供任何来自美国政府的资金、支持和资源。

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