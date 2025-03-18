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马耳他学校首次开设中国民乐兴趣班

2025年03月18日16:26 | 来源：新华网
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　　新华社瓦莱塔3月17日电（记者陈文仙）“华乐连心·共谱未来”中国音乐海外青少年推广计划17日在马耳他启动，琵琶主题兴趣班当天在马耳他圣伊纳爵学院汉达中学开班，吸引了该校20多名学生积极报名。

　　这是马耳他学校首次开设中国民乐兴趣班，学生们将在专业老师指导下学习琵琶演奏技巧，领略中国传统音乐的独特魅力。

　　汉达中学校长玛丽亚·蒙泰贝洛当天在开班仪式上表示，学校将全力支持中国音乐兴趣班的开展，这将为学生提供了解中国文化的机会，拓展他们的国际视野。

　　马耳他中国文化中心主任袁媛表示，相信通过这一兴趣班的开展，将让更多马耳他青少年了解并喜爱中国文化，为增进两国人民的相互了解与友谊注入动力。

　　“我对中国文化和传统乐器很感兴趣，学习琵琶对我来说是一件令人兴奋的事情。”作为琵琶兴趣班的一员，塞雷娜·加拉佐十分珍惜这次机会，“尽管学习一种全新的乐器充满挑战，但我已经下定决心坚持学下去。”

　　据介绍，“华乐连心·共谱未来”中国音乐海外青少年推广计划由中国中外文化交流中心联合海外中国文化中心共同推出，旨在提升海外青少年对中国文化的兴趣。

(责编：崔越、张悦)

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