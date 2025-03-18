新华社科威特城3月18日电 题：美军与胡塞武装互袭 地区局势升级风险加大

新华社记者马晓成 尹炣

美军连日来对也门胡塞武装发起大规模空袭，同时警告伊朗“立即”停止支持这一什叶派武装组织，胡塞武装随后对美军航空母舰发动袭击，红海局势骤然紧张。分析人士认为，美国此次对胡塞武装动手，一方面是为了维护其海上通航利益，同时也有意进一步削弱中东地区的反以势力，并敲打伊朗。美军与胡塞武装的互袭恐难在短期内平息，这将进一步加大地区紧张局势升级的风险。

双方互相袭击

也门胡塞武装控制的马西拉电视台17日报道，美军当晚对也门发动新一轮空袭，主要目标包括西部红海港口城市荷台达及其周边地区，以及北部焦夫省的省政府大楼等。目前没有相关人员伤亡报告。

美国中央司令部17日在社交媒体上确认，美军对胡塞武装的军事行动仍在继续。美国国务卿鲁比奥16日在接受采访时说，美方将继续打击胡塞武装，直至其丧失袭击美国海军和他国船只的能力。他还表示，美方“目前没有必要”对胡塞武装发起地面进攻。

当地时间15日夜间至16日清晨，也门首都萨那、萨达省等多个胡塞武装控制区遭美军空袭。据美国媒体报道，美军重点打击胡塞武装的雷达、防空、导弹和无人机系统。胡塞武装随后对位于红海的美军“哈里·杜鲁门”号航空母舰等舰只发动军事打击。

目前，胡塞武装控制着也门约三分之一领土和七八成人口，并占据着首都萨那和红海重要港口城市荷台达。胡塞武装控制区还涵盖也门约三分之二的红海沿岸，其控制力辐射至在全球航运中具有重要战略地位的曼德海峡。

美方三重考量

分析人士认为，美军对也门胡塞武装进行大规模空袭主要有三重考量。

一是对胡塞武装损害美方通航利益展开报复。美国国防部长赫格塞思日前称，美军行动是为了“确保航行自由，这是美国的核心利益”。2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，胡塞武装频繁对红海海域的以色列、美国及其盟友的舰船发动袭击，以示对巴勒斯坦的支持。

今年1月加沙地带停火协议达成后，胡塞武装曾暂停在相关水域的军事行动。近日，以色列对加沙地带重启封锁，胡塞武装随后宣布恢复禁止所有以色列船只在指定区域内通行的禁令。

二是进一步削弱“抵抗之弧”。西方舆论长期指责胡塞武装是伊朗主导的针对以色列的“抵抗之弧”成员之一，而巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）、黎巴嫩真主党等其他成员的力量已经遭到削弱。复旦大学国际与公共事务学院副教授张楚楚指出，特朗普政府试图通过打击胡塞武装进一步削弱地区内的反以势力。

三是对伊朗展开极限施压。在对胡塞武装发动空袭的前几天，美国总统特朗普致信伊朗最高领袖哈梅内伊，敦促伊朗放弃研发核武器并与美国谈判。也门政治分析人士穆罕默德·艾哈迈迪认为，美方此次军事行动旨在“重塑地区格局并向特定势力施压”。《纽约时报》刊文分析说，特朗普政府此时对胡塞武装发动袭击是在向伊朗释放“强有力信号”。

地区紧张加剧

分析人士认为，美军与胡塞武装的互袭恐难在短期内平息，这将进一步增加地区紧张局势升级的风险。

总部设在美国华盛顿的非营利机构华盛顿也门研究中心研究主任法蒂玛·阿斯拉认为，胡塞武装不会因美军的袭击而屈服，更可能升级报复，该组织未来或将继续对以色列展开袭击。美国智库大西洋理事会中东项目研究员埃米莉·米利肯表示，不能排除胡塞武装袭击沙特阿拉伯等美国中东地区盟友的重要基础设施的可能性。

伊朗后续作何反应也备受关注。伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米16日表示，伊朗与胡塞武装的袭击行动没有关联，“伊朗不会发起战争，但如果有人威胁，伊朗也会作出适当、果断且决定性的回应”。

清华大学国际与地区研究院助理研究员刘岚雨认为，伊朗这一表态可以解读为与胡塞武装“撇清关系”。不过，另有受访者认为，伊朗或许不会公开介入，但可能通过更隐蔽的方式加强对胡塞武装的支持，导致局势复杂化。

上海外国语大学中东研究所副研究员赵军表示，美国如果持续加大对胡塞武装的打击力度，甚至直接打击与伊朗相关的目标，那么事态进一步升级的可能性将会大幅增加。

美军与胡塞武装互相袭击的持续还将对全球经济造成负面影响。分析人士称，红海是通往苏伊士运河的重要航道之一，而每年约12%的全球贸易量经过苏伊士运河，货物总价值超过1万亿美元。如果冲突持续，海运费用会持续飙升，从而进一步扰乱全球货物运输体系。

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